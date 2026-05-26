Σιγουριά για Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο

Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Μετά το τέλος του Final Four της Euroleague, ο Άλεκ Πίτερς άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του, ωστόσο ο έγκυρος δημοσιογράφος. Αλεσάντρο Μάγκι, εξήγησε ότι ο παίκτης θα φύγει από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η υπόθεση του Αμερικανού φόργουορντ δεν θα είναι ίδια με αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος παρουσιαζόταν “κλεισμένος” από την Αρμάνι Μιλάνο αλλά υπέγραψε νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

«Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, η σύγκριση με την υπόθεση του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αναπόφευκτη. Ο Σέρβος σέντερ, έναν χρόνο πριν, είχε έρθει σε ρήξη με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά το Final Four του Άμπου Ντάμπι και είχε αποδεχθεί την πρόταση του Έτορε Μεσίνα και του Χρήστου Σταυρόπουλου για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο.

Στη συνέχεια όμως οι Πειραιώτες κατέκτησαν το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Μουστάφα Φαλ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στη διάρκεια της σειράς των τελικών και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι «κλείδωσαν» τον παίκτη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, αφήνοντας το Μιλάνο με άδεια χέρια» ανέφερε αρχικά ο Ιταλός δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Από τα λάθη, αν όντως ήταν λάθη, μαθαίνει κανείς. Ο Ντανιέλε Μπαϊέζι κινήθηκε έγκαιρα για να ενισχύσει τη θέση του πάουερ φόργουορντ, λαμβάνοντας υπόψη και τις αμφιβολίες για την παραμονή του Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος έχει μεγαλύτερες οικονομικές απαιτήσεις από τον Πίτερς.

Σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα μη δεσμευτικό προσύμφωνο. Από την πλευρά της Ολίμπια Μιλάνο όμως, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική: η μεταγραφή θεωρείται κλεισμένη εδώ και εβδομάδες και ο ιταλικός σύλλογος παραμένει βέβαιος ότι ο Άλεκ Πίτερς θα αγωνίζεται στο Μιλάνο την επόμενη σεζόν.

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού, ακόμα κι αν η βελτιωμένη οικονομική πρόταση βρίσκεται πράγματι ακόμα στο τραπέζι, μοιάζει καθυστερημένη. Και σύμφωνα με όσα προκύπτουν, είχε ήδη «παγώσει» πριν ακόμη από το Final Four. Η βραδιά του ΟΑΚΑ αναζωπύρωσε συζητήσεις, συναισθήματα και σενάρια. Όχι όμως και την ουσία της υπόθεσης.»