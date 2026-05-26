Βαλαντσιούνας: «Μιλάω με τρεις ομάδες της Euroleague»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι πιο έτοιμος από ποτέ να αποχωρήσει από το NBA και να επιστρέψει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί σε μία ομάδα της Euroleague.

Η αποχώρησή του από τους Ντένβερ Νάγκετς είναι σχεδόν σίγουρη και έτσι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει ρίξει… γέφυρες στην Ευρώπη, με τον Λιθουανό σέντερ να υποστηρίζει ότι μιλάει ήδη με τρεις ομάδες της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μία είναι η Ζαλγκίρις, ενώ δεν θέλησε να αποκαλύψει τις άλλες δύο ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έφτασε μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό.

«Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, υπήρξαν συνομιλίες με μια ομάδα, μια άλλη ομάδα και μία λιθουανική. Υπάρχουν συζητήσεις και αποφασίζουμε. Αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Ντένβερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτα απ ‘όλα, εξαρτάται από το αν θα με ανταλλάξουν, θα με κρατήσουν ή όχι. Αυτή είναι η απόφασή τους. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ερώτημα για αυτούς είναι τι θα κάνουν με το ρόστερ συνολικά: ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Από όσο καταλαβαίνω, μόνο ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ανέγγιχτος και όλοι οι άλλοι μπορούν να μετακινηθούν.

Νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ή ίσως και νωρίτερα.

Θέλω να παίξω, θέλω να απολαύσω το παιχνίδι και θέλω να κερδίσω. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Η καρδιά μου είναι στο μπάσκετ, όχι σε μια συγκεκριμένη πόλη ή ομάδα. Θα δούμε ποια κατάσταση μου δίνει την καλύτερη ευκαιρία να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω. Θέλω να φτάσω κάπου στο βάθρο, οπότε θέλω να βάλω τον εαυτό μου στην καλύτερη θέση για αυτό», δήλωσε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στο «15min».