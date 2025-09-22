Αθλητικά

Δάκρυσε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου στη βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ – Τον χειροκρότησαν οι πάντες στην αίθουσα

Μπορεί να ήταν η πρώτη βράβευση, αλλά ήταν και η πιο "δυνατή" στιγμή
Η 44η γιορτή των βραβείων ΠΣΑΠΠ ξεκίνησε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο και την ξεχωριστή βράβευση του μικρού φίλου της ΑΕΚ, Μιχαήλ Πάνου.

Ο Μιχαήλ Πάνου ήταν ο πιτσιρικάς που ζήτησε και έλαβε τις φανέλες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρο Πήλιο στην “OPAP Arena”, σε περσινό ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Μπαντής κάλεσε στο βάθρο τον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος -διαβάζοντας τα λόγια που είχε ετοιμάσει, “λύγισε” αρκετές φορές και δάκρυσε.

Όσοι ήταν στην αίθουσα της στη Στέγης Ιδρύματος Ωνάση σηκώθηκαν όρθιοι όλοι για να χειροκροτήσουν έναν «μαχητή» της ζωής!

Θυμίζουμε ότι ο μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ, Μιχαήλ Πάνος, έδωσε μάχη με τον καρκίνο στο κεφάλι και βγήκε νικητής.

