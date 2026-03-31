Δακρυσμένος Μανωλάς για την άνοδο του Πανναξιακού: «Ποτέ δεν έβαλα πάνω από τον εαυτό μου τα λεφτά»

Ο Κώστας Μανωλάς έχει επιστρέψει στη Νάξο τα τελευταία χρόνια και γράφει ιστορία με τη φανέλα του Πανναξιακού.

Μπορεί να έχει κερδίσει πολλούς τίτλους ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ωστόσο τη μεγαλύτερη ικανοποίηση την ένιωσε όταν ο Πανναξιακός επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες. Ο λόγος για τον 34χρονο Κώστα Μανωλά, ο οποίος έχει γυρίσει στο νησί του, βοηθώντας την ομάδα να ανέβει στη Γ’ Εθνική.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της Ρόμα πανηγύρισε το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο τίτλο, ως τον μεγαλύτερο στην καριέρα του.

«Οσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, πήρα μία από τις μεγαλύτερες χαρές γιατί το πάλεψα. Και μέσα μου και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές γιατί δεν είναι εύκολο να οργανώσεις μια ομάδα από την αρχή και μέσα σε πέντε μήνες να καταφέρει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ποτέ δεν έβαλα πάνω από τον εαυτό μου τα λεφτά.

Είμαι ένας άνθρωπος που πάλεψε μια ζωή μέσα στο γήπεδο για να καταφέρει αυτά που κατάφερα. Ο,τι έχω καταφέρει τα έχω κερδίσει με το σπαθί μου. Δοξάζω το Θεό που είμαι υγιής και μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες στον τόπο μου, γιατί ο τόπος μου είναι πάνω απ’ όλα για εμένα», δήλωσε στο SportCyclades.

«Το πρωτάθλημα το αφιερώνω στην κόρη μου, γιατί πέρυσι που το χάσαμε, το λέω και ανατριχιάζω, η Ναντιούλα μου έκλαιγε. Το αφιερώνω σε εκείνη και τη γυναίκα μου», κατέληξε ο Κώστας Μανωλάς.