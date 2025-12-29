Δανεικός από την ΑΕΚ στην Ελλάς Σύρου ο Κολιμάτσης

Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης θα έχει την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής με την Ελλάς Σύρου στο πρωτάθλημα της Super League 2, με τον νεαρό μέσο της ΑΕΚ να παραχωρείται δανεικός στους νησιώτες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην Super League 2 θα ολοκληρώσει τη σεζόν ο Χριστόφορος Κολιμάτσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ η Ελλάς Σύρου είναι η ομάδα που απέκτησε ως δανεικό τον 19χρονο μέσο της ΑΕΚ και μάλιστα σήμερα θα τεθεί για πρώτη φορά στο «μικροσκόπιο» του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, στην απογευματινή προπόνηση.

Ο Κολιμάτσης, προϊόν της Ακαδημίας της Ένωσης, πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Β΄ κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και κατά γενική ομολογία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανεβεί στην πρώτη ομάδα και να ακολουθήσει όλη τη θερινή προετοιμασία με τον Μάρκο Νίκολιτς. Όμως δεν υπήρχε θέση γι΄αυτόν στο ρόστερ κι έτσι αποφασίστηκε να ενισχύσει την Κ19 καθώς η ΑΕΚ Β΄ υποβιβάστηκε και διαλύθηκε.

O διεθνής με την εθνική Νέων μέσος, κλείνει τη σταδιοδρομία του στην Κ19 του «Δικέφαλου» με 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ στα 2,5 χρόνια που αποτέλεσε μέλος της.