Αθλητικά

Δανεικός από την ΑΕΚ στην Ελλάς Σύρου ο Κολιμάτσης

O 19χρονος μέσος της Ένωσης θα αγωνιστεί στη Super League 2
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης θα έχει την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής με την Ελλάς Σύρου στο πρωτάθλημα της Super League 2, με τον νεαρό μέσο της ΑΕΚ να παραχωρείται δανεικός στους νησιώτες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην Super League 2 θα ολοκληρώσει τη σεζόν ο Χριστόφορος Κολιμάτσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ η Ελλάς Σύρου είναι η ομάδα που απέκτησε ως δανεικό τον 19χρονο μέσο της ΑΕΚ και μάλιστα σήμερα θα τεθεί για πρώτη φορά στο «μικροσκόπιο» του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, στην απογευματινή προπόνηση.

Ο Κολιμάτσης, προϊόν της Ακαδημίας της Ένωσης, πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Β΄ κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και κατά γενική ομολογία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανεβεί στην πρώτη ομάδα και να ακολουθήσει όλη τη θερινή προετοιμασία με τον Μάρκο Νίκολιτς. Όμως δεν υπήρχε θέση γι΄αυτόν στο ρόστερ κι έτσι αποφασίστηκε να ενισχύσει την Κ19 καθώς η ΑΕΚ Β΄ υποβιβάστηκε και διαλύθηκε.

O διεθνής με την εθνική Νέων μέσος, κλείνει τη σταδιοδρομία του στην Κ19 του «Δικέφαλου» με 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ στα 2,5 χρόνια που αποτέλεσε μέλος της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
153
150
130
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo