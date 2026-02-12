Αθλητικά

Davis Cup: Εκτός με Σλοβακία η Ελλάδα στο World Group I

Η γαλανόλευκη έμαθε αντίπαλο στο World Group I του Davis Cup
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Η Ελλάδα κληρώθηκε με τη Σλοβακία στο World Group I του Davis Cup, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται τον Σεπτέμβριο στη Σλοβακία.

Ελλάδα και Σλοβακία θα δώσουν μία μεγάλη μάχη για την άνοδο στα qualifiers του World Group. Αυτή θα είναι η 4η προσπάθεια της παρέας του Στέφανου Τσιτσιπά για να βρεθεί για 1η φορά στην ιστορία της στην υψηλότερη κατηγορία του Davis Cup.

Οι αναμετρήσεις θα γίνουν στη Σλοβακία το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου, με το έργο της γαλανόλευκης να μην είναι εύκολο.

Σλοβακία και Ελλάδα είχαν τεθεί αντιμέτωπες τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν οι Σλοβάκοι επικράτησαν 3-1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
72
69
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo