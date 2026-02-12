Davis Cup: Εκτός με Σλοβακία η Ελλάδα στο World Group I

Η Ελλάδα κληρώθηκε με τη Σλοβακία στο World Group I του Davis Cup, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται τον Σεπτέμβριο στη Σλοβακία.

Ελλάδα και Σλοβακία θα δώσουν μία μεγάλη μάχη για την άνοδο στα qualifiers του World Group. Αυτή θα είναι η 4η προσπάθεια της παρέας του Στέφανου Τσιτσιπά για να βρεθεί για 1η φορά στην ιστορία της στην υψηλότερη κατηγορία του Davis Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναμετρήσεις θα γίνουν στη Σλοβακία το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου, με το έργο της γαλανόλευκης να μην είναι εύκολο.

Σλοβακία και Ελλάδα είχαν τεθεί αντιμέτωπες τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν οι Σλοβάκοι επικράτησαν 3-1.