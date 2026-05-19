Ο Έντσο Μαρέσκα διαδέχεται τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ιταλός προπονητής υπογράφει τριετές συμβόλαιο

Νέα εποχή στους Πολίτες με τον Ιταλό προπονητή και πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στον πάγκο τους
Ο Έντζο Μαρέσκα
AP Photo / Antonio Calanni
Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Ένζο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής θα αποτελέσει τον διάδοχο του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο των Πολιτών.

Μετά από 10 χρόνια άκρως επιτυχημένης παρουσίας στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες μετά το φινάλε του πρωταθλήματος της Premier League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει βρει ήδη τον διάδοχό του.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο, ο επόμενος προπονητής των Πολιτών θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League πριν από δυο σεζόν, ενώ ακολούθησε η μετακόμιση στην Τσέλσι με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη χρονιά.

