Ο Έντσο Μαρέσκα διαδέχεται τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ιταλός προπονητής υπογράφει τριετές συμβόλαιο

Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Ένζο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής θα αποτελέσει τον διάδοχο του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο των Πολιτών.

Μετά από 10 χρόνια άκρως επιτυχημένης παρουσίας στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες μετά το φινάλε του πρωταθλήματος της Premier League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει βρει ήδη τον διάδοχό του.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο, ο επόμενος προπονητής των Πολιτών θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC.



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League πριν από δυο σεζόν, ενώ ακολούθησε η μετακόμιση στην Τσέλσι με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη χρονιά.