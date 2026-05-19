Ζοζέ Μουρίνιο: Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε τον «βασιλιά των αποζημιώσεων» για τον πάγκο της

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια.

Θέμα ωρών φαίνεται ότι είναι η επισημοποίηση της επιστροφής του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει έρθει σε συμφωνία με τη “Βασίλισσα” για διετές συμβόλαιο και είναι έτοιμος να κάτσει στον μαδριλένικο πάγκο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Μουρίνιο θα δει από κοντά τους “μερένχες” στην αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 23 Μαΐου για την 38η αγωνιστική της La Liga.

Η απορία όλων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, πάντως, είναι γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει και πάλι να εμπιστευτεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, η καριέρα του οποίου βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ φαίνεται ότι επέλεξε τον Ζοζέ Μουρίνιο, καθώς θεωρεί ότι διαθέτει την απαραίτητη πυγμή και εμπειρία για να ανοικοδομήσει το σύλλογο μετά από δύο άκρως αποτυχημένες χρονιές, όπου η ομάδα δεν κατέκτησε κάποιο σημαντικό τίτλο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Μαδριλένων αποδείχθηκε ότι είναι τα αποδυτήρια, τα οποία οι άνθρωποι της Ρεάλ θεωρούν ότι ο Πορτογάλος μπορεί να τα βάλει σε τάξη, επιβάλλοντας την πειθαρχία και την αγωνιστική ταυτότητα του στην ομάδα.

Πέρα από την ικανότητα του Μουρίνιο να διαχειριστεί τις δύσκολες προσωπικότητες της Ρεάλ, οι Μαδριλένοι βασίζονται και στην προηγούμενη επιτυχημένη θητεία του στην ομάδα (2010-2013) . Το ιστορικό πρωτάθλημα με τους 100 βαθμούς δεν ξεχνιέται άλλωστε.

Ο Πορτογάλος, στην πρώτη του θητεία στην βασίλισσα είχε 127 νίκες, 28 ισοπαλίες και 23 ήττες (476-171 γκολ) σε 178 αγώνες, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε, λοιπόν, ψήφο εμπιστοσύνης στον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει γίνει “Μίδας” με τις αποζημιώσεις που έχει πάρει από τις ομάδες που έχει απολυθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει δει την πόρτα της εξόδου 7 φορές μετά το 2007, έχοντας εισπράξει σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία καλή αποζημίωση που πήρε ήταν από τη Φενέρμπαχτσε το 2025, ενώ υπέρογκα ποσά έχουν πληρώσει η Τσέλσι, η Ρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ.

Οι «χρυσές» αποζημιώσεις του Μουρίνιο

Τσέλσι 2007: 21.000.000 ευρώ

Ρεάλ Μαδρίτης 2013: 19.800.000 ευρώ

Τσέλσι 2015: 14.540.000 ευρώ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2018: 19.770.000 ευρώ

Τότεναμ 2021: 20.920.000 ευρώ

Ρόμα 2024: 3.500.000 ευρώ

Φενέρμπαχτσε 2025: 15.000.000 ευρώ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Μπενφίκα.