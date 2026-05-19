Το μήνυμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Με αφορμή τη 19η Μαΐου, που έχει θεσπιστεί ως Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η ΠΑΕ ΑΕΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλαν το δικό τους μήνυμα.
Η ΑΕΚ δεν ξεχνά τις ρίζες της και στη μήνυμά της για τη Γενοκτονία των Ποντίων, τονίζει πως αυτή η μέρα δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ.
Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει ότι η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη.
Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.