Αθλητικά

Το μήνυμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

"Δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τις 353.000 ψυχές που μαρτύρησαν και χάθηκαν", αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ
Το μήνυμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με αφορμή τη 19η Μαΐου, που έχει θεσπιστεί ως Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η ΠΑΕ ΑΕΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Η ΑΕΚ δεν ξεχνά τις ρίζες της και στη μήνυμά της για τη Γενοκτονία των Ποντίων, τονίζει πως αυτή η μέρα δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει ότι η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
266
102
102
92
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo