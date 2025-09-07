Davis Cup: Κοντά στο sold out οι αγώνες της Ελλάδας του Στέφανου Τσιτσιπά με τη Βραζιλία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί της προσπάθειας πρόκρισης της Ελλάδας κόντρα στη Βραζιλία στο Davis Cup και η παρουσία του στο ΟΑΚΑ έχει οδηγήσει σε μεγάλη προπώληση εισιτηρίων.

Το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο για τους αγώνες της Ελλάδας με τη Βραζιλία και το sold out είναι προ το… πυλών, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να στηρίξει τον Στέφανο Τσιτσιπά και την υπόλοιπη εθνική ομάδα, στη “μάχη” για την πρόκριση στα προκριματικά του 2026, που θα οδηγήσουν στην τελική φάση του Davis Cup.

Η Ελλάδα θα έχει επίσης στο ρόστερ της τους Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο315), Αριστοτέλη Θάνο (Νο463), Γιάννη Ξυλά (Νο732) και Πέτρο Τσιτσιπά (Νο230 στα διπλά), ενώ η Βραζιλία θα “κατέβει” με κορυφαίο παίκτη τον 19χρονο Ζοάο Φονσέκα (Νο45) και τους Μαρσέλο Μέλο (πρώην Νο1 στο διπλό) και Ραφαέλ Μάτος (πρώην Νο26 στο διπλό), ενώ οι Τιάγκο Σεϊμπόθ Γουάιλντ (Νο143) και Ματέους Πουτσινέλι ντε Αλμέιδα (Νο281) θα συμπληρώσουν την αποστολή.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου.