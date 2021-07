Παρά τα δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν κοντά, στο να συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι είναι αυτή τη στιγμή ένας… αστέρας χωρίς ομάδα. Ένας παλαίμαχος των Καταλανών δεν θέλει να σκέφτεται τους “μπλαουγκράνα” χωρίς τον Αργεντινό “μάγο”.

Η επίτευξη νέας συμφωνίας μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και της Μπαρτσελόνα, είναι το θέμα που “καίει” τους πάντες στους “μπλαουγκράνα”.

Ο παλαίμαχος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, Λόμπο Καράσκο, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “El Chiringuito” και δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματα του, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Ο Καράσκο με δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυα του, λέγοντας πως «δεν μπορείτε να καταλάβετε, τον θέλουμε στο “Καμπ Νου”. Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέτε όλο το βράδυ, ο Μέσι είναι ο καλύτερος. Η ζωή έχει νόημα μαζί του, χωρίς τον Μέσι, δεν έχει».

“I’m a professional” says a broken Lobo Carrasco while he cries on live television because his life has no meaning without Lionel Messi. pic.twitter.com/BsyDlkp6LU