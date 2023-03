Απίστευτο περιστατικό στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σουέζ και την Αλ Νασρ για τη δεύτερη ποδοσφαιρική κατηγορία. Το video από κινητό οπαδού βοήθησε τον διαιτητή να ακυρώσει το γκολ που σημειώθηκε.

Το κινητό του οπαδού χρησιμοποιήθηκε σαν VAR και βοήθησε τον διαιτητή, Μοχάμεντ Φαρούκ, να ακυρώσει το γκολ που σημειώθηκε στο 90′.

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 2-2 στο 90′, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για οφσάιντ. Χωρίς να έχει τη βοήθεια του VAR, o Μοχάμεντ Φαρούκ αποφάσισε να ελέγξει την φάση μέσω video που τράβηξε με το κινητό οπαδός από τις εξέδρες και τελικά ακύρωσε την ισοφάριση.

Για την… ιστορία, η αναμέτρηση έληξε 3-1 υπέρ της Σουέζ (πέτυχε και τρίτο τέρμα στα 15 λεπτά καθυστερήσεων που έδωσε ο διαιτητής).

Ο διαιτητής είχε… δύσκολη ημέρα, αφού υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις για την ακύρωση του γκολ των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποχωρήσει από το γήπεδο υπό τη συνοδεία αστυνομίας.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj