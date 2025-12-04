Διαμαντίδης και Γιασικεβίτσιους μαζί σε οικογενειακό δείπνο στην Αθήνα

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έφαγαν μαζί με τις οικογένειες τους σε εστιατόριο της Αθήνας το βράδυ της Τετάρτης (3/12/2025).

H Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να βρίσκει την ευκαιρία να συναντήσει τους φίλους του στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας απ’ αυτούς είναι ο άλλοτε συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, Δημήτρης Διαμαντίδης, με τους δύο άνδρες να τρώνε μαζί σε εστιατόριο.

Από το δείπνο δεν έλειπαν οι γυναίκες και τα παιδιά των παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών, με τη σύζυγο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Δούκα, να μοιράζεται στιγμές από τη βραδινή έξοδο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Douka-Jasikevicius (@annadouka_jasikevicius)

«ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ βραδιές που γέμισαν την καρδιά μου με αγάπη, χαρά, γέλιο και τόσες πολλές νέες στιγμές που θα μείνουν οι καλύτερες αναμνήσεις.!!

Σε όλους τους φίλους μου που τα κατάφεραν από κλειστά αεροδρόμια και καθυστερημένες πτήσεις και έφτασαν στην Αθήνα, είμαι τόσο ευλογημένη που σας έχω στη ζωή μου.!! Φίλοι που γίνατε οικογένεια.!!», έγραψε η Ελληνίδα σύζυγος του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.