Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Γελάω με αυτούς που λένε πως ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ

Την πεποίθησή του, ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague στο Final Four που θα γίνει στο Athens Telecom Center, εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στο ινσταγκραμικό του “χτύπημα”, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους -ο ίδιος- θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού, ενώ άφησε αιχμές για το ενδεχόμενο συμμετοχής των “ερυθρόλευκων” στο Final Four της Euroleague, αναφερόμενος στη στάση τους απέναντι στο γηπεδικό ζήτημα.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

“Καταρχάς γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι δύο οι λόγοι που δεν θα το πάρει. Παραπάνω, αλλά θα πω δύο. Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα κι αν πέσουμε, σίγουρα θα τον αποκλείσουμε.

Αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλο, θα τον κερδίσουμε. Κι το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, έχοντας ονομάσει σκάνδαλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ, με άνισες μεταχειρίσεις κτλ κτλ, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβει να παίξει. Όπως και τότε έλεγε “σκάνδαλο ο Βασιλακόπουλος, δεν κατεβαίνουμε”, σκάνδαλο δεν είναι κι αυτό; Εδώ θα κατέβουν λέτε; Μακάρι“.