Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κόντρα σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το πιο μάγκικο ευρωπαϊκό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε από κοντά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα στην 32η αγωνιστική της Euroleague και πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους οπαδούς στο Telekom Center Athens.

Μία ημέρα αργότερα δε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στα social media, με το γνωστό τραγούδι της Άννας Βίσση “Κόντρα” και έστειλε… μήνυμα για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague από τον Παναθηναϊκό.

Πιο συγκεκριμένα, ο “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε τα εξής: «Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό. Το 2002 κόντρα σε όλους, με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μαγκικό ευρωπαϊκό της ιστορίας. Το 2024 κόντρα σε όλους, με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο ευρωπαϊκό. Το 2026 κόντρα σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο ευρωπαϊκό…

Γιατί; Γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός! Η μεγαλύτερη ομάδα που είδε ποτέ ο αθλητισμός!»