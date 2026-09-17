Μάριους Μουαντιλμαντζί για Ολυμπιακό: «Περήφανος που ήρθα σε αυτό τον μυθικό σύλλογο, ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα»

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζι είναι εδώ και λίγες ημέρες παίκτης του Ολυμπιακού. Από το βράδυ της Τετάρτης (16/09/26) o epiuetik;ow ap;o to Tsant βρίσκεται στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις των Πειραιωτων, περιμένοντας πλέον την ευκαιρία του, για να αγωνιστεί.

O Μάριους Μουαντιλμαντζί έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες, φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα και είπε και τα πρώτα του λόγια ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο διεθνής επιθετικός από το Τσαντ αναφέρθηκε στο μέγεθος του συλλόγου, στην επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, αλλά και στην επικοινωνία που είχε με παίκτες που γνωρίζει.

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«Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ γιατί όπως είπατε ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και νομίζω ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να ήταν εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι τώρα εδώ.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι ένας σπουδαίος, μυθικός σύλλογος, που ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει σε αυτόν, οπότε όταν έμαθα ότι ενδιαφερόταν, ένιωσα πολύ περήφανος.

Μίλησα με κάποιους παίκτες που γνώριζα και τον Τικίνιο Σοάρες, αυτό με έκανε να θέλω να έρθω ακόμα περισσότερο.

The first words from pic.twitter.com/bRHu1MyzKj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2026

Ελπίζω οι οπαδοί να με αγκαλιάσουν και εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο γήπεδο για να το ανταποδώσω, οπότε ελπίζω να σας δω σύντομα.” ανέφερε το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.