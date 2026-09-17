Αθλητικά

Η ιαχή «Μεντιλίμπαρ» ακούστηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ, στις εξέδρες της «Allwyn arena»

Το πικάρισμα των φίλων της Ένωσης σε αυτούς του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η ΑΕΚ “ποδοπάτησε” τον Πανσερραϊκό με 8-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τους οπαδούς της να πλέουν σε… πελάγη ευτυχίας από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του Νίκολιτς και να έχουν διάθεση, να πικάρουν τους φίλους του Ολυμπιακού, με την ιαχή “Μεντιλίμπαρ”.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακός χώρισαν τους δρόμους τους την περασμένη εβδομάδα και οι φίλοι της ΑΕΚ θέλησαν να πικάρουν τους οπαδούς των “ερυθρολεύκων”, φωνάζοντας το όνομα του Βάσκου τεχνικού.

Η ιαχή “Μεντιλίμπαρ, οέ, οέ, οέ, ακούστηκε στο 62ο λεπτό του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, με το σκορ στο 6-0 υπέρ της Ένωσης.

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Αθλητικά
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