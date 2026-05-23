Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στον Παναθηναϊκό όλα θα διορθωθούν, απαιτώ μία συγγνώμη από την αστυνομία για το Final Four»

Με μία σειρά από αναρτήσεις του στο instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για ελλιπή αστυνόμευση στο Final Four της Euroleague στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και απαίτησε τη συγγνώμη της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναρωτήθηκε επίσης αν θα τιμωρηθεί κανείς για όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια στο Final Four της Euroleague, ενώ υπογράμμισε όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ότι τα προβλήματα της ομάδας θα διορθωθούν.

Οι δηλώσεις του Γιαννακόπουλου

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Στον Παναθηναϊκό όλα θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις Αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω, το αν την σέβομαι, αν την υποστηρίζω όπως μπορώ και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει, έχουμε κάνει πολύ σωστά επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, κανένας έλεγχος εισιτηρίων.

Πριν 15 μέρες με πρόφαση το ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο γήπεδο σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα, δακρυγόνα ρίξατε. Και χθες ενώ βλέπατε το τι γίνεται, ενώ ξέρετε ότι δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή, περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και από τους φιλάθλους που είχαν πληρώσει να έρθουν να δουν τον αγώνα».

Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε ρίξει εκατομμύρια πρόστιμο, αγωνιστικές, εγώ δε θα πήγαινα και στην επόμενη ζωή. Τώρα τι σκ@@@ θα κάνετε; Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Πάλι εμένα θα τιμωρήσετε;».