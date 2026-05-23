Παναθηναϊκός: Ο Γιάκομπ Νέστρουπ μια ανάσα από το να γίνει ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού»

Ένα 24ωρω μετά την ανακοίνωση του “διαζυγίου” του με τον Ράφα Μπενίτεθ και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να… γυρίσει σελίδα, βάζοντας στη θέση του προπονητή τον Γιάκομπ Νέστρουπ.

Συγκεκριμένα, Παναθηναϊκός και Γιάκομπ Νέστρουπ βρίσκονται πολύ κοντά σε deal, ωστόσο ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές, προκειμένου να υπάρξει και η επισημοποίηση της συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 38χρονος Δανός πριν από λίγες ημέρες αποδεσμεύτηκε από την Κοπεγχάγη, με την οποία είχε καταφέρει να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Δανίας, το 2023 και πέρυσι το 2025. ο Γιάκοπ Νέστρουπ είναι ένας προπονητής για τον οποίο έχει εξαιρετική άποψη ο Κάρλος Ζέκα, πρώην αρχηγών των Δανών και -πλέον- σκάουτερ των “πρασίνων”.

O Nίστρουπ ξεκίνησε την προπονητή του καριέρα ως Youth Coach στην Κοπεγχάγη. Ακολούθησε βοηθός προπονητής στην πρώτη ομάδα υπό τον Στάλε Σολμπάκεν. Στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο της Βίμποργκ για 52 παιχνίδια. Επέστρεψε ως βοηθός προπονητής του Γενς Θόρουπ στην Κοπεγχάγη, ενώ ως πρώτος προπονητής βρέθηκε στον πάγκο της για 181 παιχνίδια.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, όλα δείχνουν πως η υπόθεση έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία.