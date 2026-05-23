Φενέρμπαχτσε κατά Euroleague: «Νύχτα ντροπής, 5.000 οπαδοί του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο»

Η Φενέρμπαχτσε εξέφρασε με επίσημο τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά της για προβλήματα που παρουσιάστηκαν με εισιτήρια οπαδών της, στον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Final Four της Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε έκανε λόγο για πλήρη αποτυχία στη διαδικασία διαχείρισης των εισιτηρίων από πλευράς Euroleague, υποστηρίζοντας πως αρκετοί οπαδοί της έμειναν εκτός του “T-Center”, παρά το γεγονός ότι είχαν πληρώσει κανονικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα λόγω της κατάστασης, ενώ ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά για όσα συνέβησαν, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος από τη διοργανώτρια αρχή.

Στο ίδιο κλίμα και η ανάρτηση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε. Ο Τζεμ Τσιρίτσι, ξέσπασε μέσω “Χ”, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Euroleague, κάνοντας λόγο για “νύχτα ντροπής” και καταγγέλλοντας σοβαρές παραλείψεις σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης εισιτηρίων και οργάνωσης των κερκίδων.

Παράλληλα, υποστήριξε πως φίλοι της τουρκικής ομάδας με κανονικά εισιτήρια έμειναν εκτός γηπέδου, ενώ κατηγόρησε τη Euroleague ότι απέτυχε να προστατεύσει τα δικαιώματα των φιλάθλων, προαναγγέλλοντας ακόμη και νομικές ενέργειες από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Τα προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων που παρουσιάστηκαν πριν από τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague μεταξύ της ομάδας μας και του Ολυμπιακού το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, ανεξαρτήτως κατηγορίας εισιτηρίου, και η προσέγγιση της διοίκησης της EuroLeague σε αυτή τη διαδικασία είναι εντελώς απαράδεκτα.

Από τη στιγμή που καθορίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα διαγωνιστούν στο Final Four, η μοναδική μας προτεραιότητα ως Φενέρμπαχτσε ήταν να παρέχουμε στους φιλάθλους μας τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εισιτηρίων και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οπαδοί μας μπορούν να εισέλθουν στην αρένα ομαλά, με ασφάλεια και υγεία.

Ωστόσο, μια αλυσίδα τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, που ξεκίνησαν από την πλευρά της EuroLeague το βράδυ πριν τον αγώνα και κορυφώθηκαν με την κατάρρευση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, δεν μπορούσαν να επιλυθούν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Μάλιστα εξετάστηκε ακόμη και η αναβολή του αγώνα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μας Αντέμ Κοζ και Τζεμ Τσιρίτσι, μαζί με όλα τα σχετικά στελέχη και τους υπαλλήλους του συλλόγου, εργάστηκαν ενεργά στο γήπεδο όλη την ημέρα για να επιλύσουν τα προβλήματα και να διασφαλίσουν ότι οι οπαδοί μας δεν θα υποστούν καμία ταλαιπωρία. Κινητοποίησαν επίσης όλους τους πόρους τους γύρω από την αρένα, στα σημεία εισόδου και στα τουρνικέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων ή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους θα μπορούσαν να εισέλθουν στην αρένα. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.

Αν και οι πληροφορίες όλων των φιλάθλων που ζήτησαν εισιτήρια και πραγματοποίησαν πληρωμές παρασχέθηκαν πλήρως στην EuroLeague από τον σύλλογό μας, οι διακοπές και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία λόγω της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του Final Four μέσω διαφορετικών καναλιών και συστημάτων ήταν πέρα από τον έλεγχο του συλλόγου μας.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε το θέμα στις διοικητικές και νομικές του πτυχές εκ μέρους όλων των οπαδών μας που επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους μας που αντιμετώπισαν την ταλαιπωρία, παρόλο που ήρθαν στην αρένα για να στηρίξουν την ομάδα μας».

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Φενέρ

«Χθες στην Αθήνα δεν χάσαμε απλώς έναν ημιτελικό? όλοι μαζί γίναμε μάρτυρες του πόσο κακοδιαχειρίστηκε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το Final Four δεν αφορά μόνο το μπάσκετ που παίζεται στο παρκέ. Η διοργάνωση αφορά την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των φιλάθλων, τη διαχείριση των εισιτηρίων, τον σχεδιασμό των κερκίδων, τον σεβασμό προς τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Όμως χθες στην Αθήνα, φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε που είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους, είχαν πληρώσει και ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, έμειναν να περιμένουν έξω από τις πόρτες του γηπέδου. Οικογένειες χωρίστηκαν, άνθρωποι έμειναν μέσα στην αβεβαιότητα και ο σχεδιασμός των κερκίδων μετατράπηκε σε απόλυτο χάος. Ενώ οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο, διαπιστώθηκε ακόμη και παρουσία οπαδών της αντίπαλης ομάδας στη δική τους οικογενειακή εξέδρα.

Αυτό είναι απαράδεκτο.

Αναμένουμε επίσης μια ξεκάθαρη, συγκεκριμένη και ικανοποιητική εξήγηση από τη EuroLeague και τους διοργανωτές σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από φιλάθλους και πολίτες, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο εισήλθαν στο γήπεδο. Αν ισχύει ότι κάτοχοι εισιτηρίων έμειναν εκτός ενώ άτομα χωρίς εισιτήριο μπήκαν μέσα, τότε δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό οργανωτικό πρόβλημα? πρόκειται για ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων των φιλάθλων και κατάρρευση της αξιοπιστίας της διοργάνωσης.

Μια διοργάνωση όπως η EuroLeague, που ισχυρίζεται ότι αποτελεί την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν μπορεί να αποτυγχάνει στο πιο βασικό της καθήκον: να εξασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι με εισιτήριο εισέρχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και δίκαια στο γήπεδο.

Οι διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να συζητηθούν, η διαχείριση του αγώνα μπορεί να συζητηθεί, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες μπορεί να συζητηθεί. Όμως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια διοργάνωση που δείχνει τόσο εκτός ελέγχου, τόσο απροετοίμαστη και τόσο αδιάφορη.

Οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε ήταν χθες εκεί για να στηρίξουν την ομάδα τους. Δεν ήταν τουρίστες? ήταν άνθρωποι που βρέθηκαν στην Αθήνα για να μεταφέρουν την προσπάθεια, την πίστη και τα χρώματα αυτής της σεζόν.

Σε ένα Final Four, το δικαίωμα του φιλάθλου δεν μπορεί να μένει έξω από την πόρτα.

Σε ένα Final Four, οικογένειες δεν μπορεί να γίνονται θύματα.

Σε ένα Final Four, η διοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας».

Θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους σχετικά με όλες τις αδικίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας σε αυτή τη διαδικασία, τις ελλείψεις στην ασφάλεια και την οργάνωση, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι κάτοχοι εισιτηρίων κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, τις καταγγελίες για παρατυπίες στις θέσεις των κερκίδων και όλους τους ισχυρισμούς σχετικά με την είσοδο θεατών χωρίς εισιτήριο. Όλα τα απαραίτητα αρχεία, οι μαρτυρίες και τα έγγραφα θα συγκεντρωθούν και θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την έναρξη νομικών διαδικασιών κατά των υπευθύνων.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί τα δικαιώματα των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, την προσπάθειά τους και τη θέση τους στην εξέδρα που κέρδισαν με τον ιδρώτα τους.

Η EuroLeague δεν έχει την πολυτέλεια να παρουσιάσει αυτή την εικόνα ως ένα απλό “ατυχές περιστατικό”. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις, να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό αποζημίωσης για τους φιλάθλους που επηρεάστηκαν.

Γιατί αυτό που συνέβη χθες δεν είναι μόνο ζήτημα της Φενέρμπαχτσε. Είναι ζήτημα της αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και χθες στην Αθήνα, αυτή η αξιοπιστία δέχθηκε ένα βαρύ πλήγμα.

Για όλους όσοι παραβίασαν τα δικαιώματα των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, έκαναν τα στραβά μάτια και στη συνέχεια επέλεξαν τη σιωπή, αυτή η νύχτα θα μείνει στην ιστορία ως νύχτα ντροπής. Και ας γνωρίζουν όλοι όσοι σιώπησαν απέναντι σε αυτό το σκάνδαλο: Χθες στην Αθήνα δεν απέτυχε μόνο μια διοργάνωση? η τιμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έμεινε έξω από την πόρτα».