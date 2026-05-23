Ο Ντίνος Μαυροπάνος παίκτης της χρονιάς στη Γουέστ Χαμ

Σημαντική διάκριση για τον Ντίνο Μαυροπάνο στο κλείσιμο της αγωνιστικής σεζόν. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός αναδείχθηκε από τους φιλάθλους της Γουέστ Χαμ ως κορυφαίος παίκτης της χρονιάς, παραλαμβάνοντας το βραβείο “Hammer of the Year” (σ.σ. σφυρί της χρονιάς).

Παρά το γεγονός ότι στην αρχή της χρονιάς, ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν ήταν στον βασικό σχεδιασμό της αγγλικής ομάδας, στη συνέχεια καθιερώθηκε και έγινε βασικός και αναντικατάστατος (34 συμμετοχές me 3 gkol). Στη σχετική ψηφοφορία, ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός άφησε πίσω του τους Ματέους Φερνάντες και Τζάροντ Μπόουεν.

Αναφερόμενος στην βράβευση του, ο Nτίνος Μαυροπάνος εμφανίσθηκε συγκινημένος δηλώνοντας χαρακτηριστικά: “Είναι πραγματικά ένα… τρελό συναίσθημα. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για εμένα και θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους, γιατί αυτοί με ψήφισαν. Η κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά εγώ προσπαθούσα καθημερινά να δίνω το 100% για την ομάδα, στις προπονήσεις και στους αγώνες. Αυτό είναι το στυλ μου. Δίνω τα πάντα σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Εάν πρέπει να βοηθήσω την ομάδα, θα το κάνω με ό,τι έχω.

Ήταν μια σκληρή χρονιά. Μετά τον τραυματισμό ήταν δύσκολο να βρω ρυθμό, αλλά δούλεψα σκληρά και πήρα βοήθεια από το επιτελείο για να επιστρέψω. Τα δύο γκολ στον αγώνα με τους Γουλβς ήταν μια μεγάλη στιγμή για εμένα και την ομάδα. Δεν σκοράρεις συχνά ως αμυντικός. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους. Ήταν δίπλα μας σε μια δύσκολη χρονιά και ελπίζω να τους ανταποδώσουμε αυτήν την στήριξη”.

Η Γουέστ Χαμ θα δώσει τα πάντα τη Κυριακή (24.05.2026) κατά την τελευταία αγωνιστική της φετινής Premier League, για να παραμείνει στην κατηγορία, ωστόσο τίποτα δεν βρίσκεται στο χέρι της, καθώς χρειάζεται νίκη ενάντια στη Λιντς και ταυτόχρονα να χάσει η Τότεναμ από την Έβερτον στο Λονδίνο.