Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφαγε γύρο μέσα από σακούλα με πατατάκια και έμεινε εντυπωσιασμένος

Το MKE Chicken and Gyro έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα food trucks του Μιλγουόκι, κερδίζοντας την προτίμηση των κατοίκων χάρη στις γευστικές προτάσεις του σε κοτόπουλο και γύρο. Ένας από τους πρόσφατους επισκέπτες του ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα “αστέρα’ να δοκιμάζει τον γύρο, με τον τρόπο που το συγκεκριμένο food truck τον σερβίρει.

Η συγκεκριμένη καντίνα χρησιμοποιεί σακούλες από πατατάκια ή οτιδήποτε άλλη παρόμοια συσκευασία της πάει ο πελάτης και ρίχνει μέσα γενναιόδωρες μερίδες από γύρο -κοτόπουλο ή χοιρινό- και καρυκευμένο ρύζι αλλά και διάφορες σάλτσες και σαλάτες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να φάει από αυτό το food truck και έμεινε κατενθουσιασμένος!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MKE Chicken & Gyro (@mkechickengyro)

Ο ιδιοκτήτης του food truck γέμισε με γύρο -και άλλα υλικά- μια σακούλα από Doritos, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από το γευστικό αποτέλεσμα.