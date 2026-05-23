Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η παρακάμερα του ημιτελικού του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 79-61 της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και προκρίθηκε με πανηγυρικό τρόπο στον τελικό της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπροστά σε πάνω από 13.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός “σάρωσε” τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens και την έριξε από το… θρόνο της Euroleague, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο του στην κερκίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανηγυρικό τόνο έχει έτσι και η παρακάμερα του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε από το Olympiacos Tv, το οποίο και κατέγραψε όσα συνέβησαν στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται πλέον για τον αυριανό (24/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.