Διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια του αθλητή που κατέρρευσε σε αγώνα μπάσκετ – Είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο αδελφός του

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στο Ρουφ 80 και τον Εθνικό Γ.Σ. Ο αδελφός του είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 2022.

Ο Παναγιώτης Κρέτσης ήταν γεννημένος στη Στυλίδα και είχε ιδιαίτερη αγάπη για το μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα και τελευταίος σταθμός της μπασκετικής του καριέρας ήταν η ομάδα του Ρουφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η οικογένειά του μετά το θάνατό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Εθνικό Γ.Σ, αναγκάστηκε να ζήσει μία δεύτερη τραγωδία, καθώς ο αδελφός του άτυχου Παναγιώτη είχε σκοτωθεί σε τροχαίο τον Ιούνιο του 2022, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Ο αδελφός του Παναγιώτη Κρέτση το 2022 έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα προπάθησε να εξέλθει στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας. Το όχημα του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε με την νταλίκα και είχε τραγική κατάληξη.

Το μήνυμα του Δημάρχου Στυλίδας για τον άτυχο Παναγιώτη

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα, τον τόπο μας. Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης. Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ.

Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…»

Πηγή: Lamiareport.gr