Δούκας: «Τα χιλιάδες παιδιά του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε τι θα περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επιλογή του ανάδοχου για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το πρωί της Τετάρτης (27/5/2026) ανακοινώθηκε επίσημα ο ανάδοχος του έργου για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε γι’ αυτή σημαντική εξέλιξη, αναφέροντας τι θα περιλαμβάνει αυτό το αθλητικό συγκρότημα και επεσήμανε ότι τα παιδιά και οι αθλητές του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν ένα σπίτι αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου.

 
 
 
 
 
«Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση γίνεται πράξη. Επελέγη ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών.

Ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τ.μ., με κλειστό γυμναστήριο, ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, παίρνει σάρκα και οστά δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη ΠΑΟ θα αποκτήσουν το σπίτι που αξιζουν, αντάξιο της ιστορίας του Συλλόγου.

Η Αθήνα αλλάζει. Συνεχίζουμε», έγραψε ο δήμαρχος της Αθήνας.

