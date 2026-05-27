Αθλητικά

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε δωρεά 350.000 ευρώ στο αντικαρκινικό ίδρυμα του Σικάγου

Σπουδαία κίνηση από τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο ΑΕΚ - Τσέλιε (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μάριος Ηλιόπουλος προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση, αφού έκανε γενναία δωρεά σε αντικαρκινικό ίδρυμα που εδρεύει στο Σικάγο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε 350.000 ευρώ στο αντικαρκινικό ίδρυμα “The Hippocratic Cancer Research Foundation”.

Το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διατεθεί για την ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας και θεραπείας ασθενών.

Το αντικαρκινικό ίδρυμα “The Hippocratic Cancer Research Foundation” θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στις ΗΠΑ στον τομέα της ογκολογίας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δείχνει για ακόμα μία φορά την κοινωνική του ευαισθησία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
157
103
98
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo