Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε δωρεά 350.000 ευρώ στο αντικαρκινικό ίδρυμα του Σικάγου

Ο Μάριος Ηλιόπουλος προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση, αφού έκανε γενναία δωρεά σε αντικαρκινικό ίδρυμα που εδρεύει στο Σικάγο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε 350.000 ευρώ στο αντικαρκινικό ίδρυμα “The Hippocratic Cancer Research Foundation”.

Το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διατεθεί για την ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας και θεραπείας ασθενών.

Το αντικαρκινικό ίδρυμα “The Hippocratic Cancer Research Foundation” θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στις ΗΠΑ στον τομέα της ογκολογίας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δείχνει για ακόμα μία φορά την κοινωνική του ευαισθησία.