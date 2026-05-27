Χωρίς Φίζελ η ΑΕΚ στους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον Κισόν Φίζελ θα παραταχθεί ΑΕΚ στους ημιτελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ της Greek Basketball League.

Πλήγμα για την ΑΕΚ πριν από τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με Ολυμπιακό.

Ο ΚιΣόν Φίζελ (τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Betsson) υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Τέθηκε εκτός προπονήσεων και θα χάσει τις αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες.

O Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή.