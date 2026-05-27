Μουντιάλ 2026: Η Εθνική Ολλανδίας με όλα της τα «αστέρια» στην αποστολή

Η Εθνική Ολλανδίας έκανε γνωστή την αποστολή με την οποία θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026. Από αυτούς τους 26 ποδοσφαιριστές, οι “οράνιε” έχουν μόλις δύο παίκτες να αγωνίζονται στην Eredivisie, ενώ τρεις παίζουν στη Λίβερπουλ.

Ο Ρόναλντ Κούμαν Κούμαν άφησε εκτός αποστολής της Εθνικής Ολλανδίας τον Τζόι Βέερμαν (αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του ολλανδικού πρωταθλήματος) ενώ στις επιλογές του δεν βρέθηκαν ούτε οι Ντε Φράι και Φρίμπονγκ.

Η Εθνική Ολλανδία βρίσκεται στον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με Σουηδία, Τυνησία και Ιαπωνία. Η ομάδα του Κούμαν ψάχνει το πρώτο της τρόπαιο σε Παγκόμσιο Κύπελλο. Θυμίζουμε ότι η Ολλανδία ηττήθηκε στον τελικό του 1974 από τη Δυτική Γερμανία, στον τελικό του 1978 από την Αργεντινή και στον τελικό του 2010 από την Ισπανία στην παράταση.

Η αποστολή των “οράνιε”:

Τερματοφύλακες: Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ρόμπιν Ρεφς (Σάντερλαντ), Μπαρτ Βερμπρούγκεν (Μπράιτον)

Αμυντικοί: Νέιθαν Άκε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ), Τζόρελ Άτο (Τσέλσι), Χούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ), Μίκι Βαν δε Βεν (Τότεναμ), Βίρτζιλ Βαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζαν Πολ βαν Άκε (Μπράιτον), Ματς Βίφερ (Μπράιτον)

Μέσοι: Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Μάρτεν ντε Ρουν (Αταλάντα), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Λίβερπουλ), Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ), Τιν Κουπμάινερς (Γιουβέντους), Τιχιάνι Ράιντερς (Μάντσεστερ Σίτι), Γκους Τιλ (Αϊντχόφεν), Κιντέν Τίμπερ (Μαρσέιγ)

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπι (Σάντερλαντ), Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς), Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ), Νόα Λανγκ (Νάπολι), Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα), Κρισένσιο Σάμερβιλ (Γουέστ Χαμ), Γουτ Βέργκχορστ (Άγιαξ)