Πρόστιμα σε Ολυμπιακό και Μπαντιό από τη Euroleague

Οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν για χρήση φωτοβολίδων από τους οπαδούς τους στις κερκίδες
Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων στον τελικό της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε στο Final Four της Euroleague, καθώς πρόστιμο 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του ημιτελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

“Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.

Ο Μπράνκου Μπαντιό, παίκτης της Βαλένθια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια Μπάσκετ και της Ρεάλ Μαδρίτης , βάσει του άρθρου 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Εuroleague”, αναφέρει η ανακοίνωση.

