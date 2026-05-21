Ο Παύλος Μαρινάκης έχρισε υπουργό τον Τόμας Γουόκαπ και κορυφαίο τον Βασίλη Σπανούλη σε Q&A ενόψει του Final Four της Euroleague

Ο Παύλος Μαρινάκης σε ένα βίντεο μακριά από την πολιτική που ανέβασε στα social media, αφού πρώτα έπαιξε μπάσκετ απάντησε σε διλήμματα για την Euroleague με το Final Four να είναι προ των πυλών.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00) και έχει την ευχή του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος στο Q&A που κλήθηκε να απαντήσει χαρακτήρισε τον Βασίλη Σπανούλη ως τον καλύτερο παίκτη που έχει αγωνιστεί στην Euroleague.

Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τον Τόμας Γουόκαπ σε ρόλο Υπουργού και τόνισε ότι θέλει την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, όσο και την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές της χώρας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε το χρίσμα του καλύτερου προπονητή της ιστορίας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα ήθελε να έχει τον Γιώργο Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια πριν από τον τελικό, λόγω της έντασης που έχει ο Έλληνας προπονητής κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ο Γιώργος Πρίντεζης θα ήταν ο ιδανικός παρτενέρ για σουβλάκι μετά από ένα αγώνα, ενώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα ήταν αυτός που θα εμπιστευόταν ο Παύλος Μαρινάκης να δώσει μία κρίσιμη ασίστ στα τελευταία δευτορόλεπτα ενός αγώνα.