Ο Ελ Κααμπί συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται κανονικά στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού σε αντίθεση με τον Αζεντίν Ουναΐ, που έμεινε εκτός.

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου έχει κανονικά στην προεπιλογή της αποστολής ενόψει του Μουντιάλ τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σε 68 ματς με την ομάδα της χώρας του έχει σκοράρει 32 φορές.

Έκπληξη προκάλεσε η απουσία του Ουναΐ, που πέρυσι αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε μία πολύ καλή σεζόν στη La Liga με τη φανέλα της Τζιρόνα.

Το Μαρόκο στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία (14/06/26), την Σκωτία (20/06/26) και την Αΐτή (25/06/26) και είναι φαβορί για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, με τους Σκωτσέζους να αποτελούν απειλή.

Η προεπιλογή της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου: Αλ Χαράρ, Ελ Κατζουί, Μπενσαουσί, Γκομίς, Αϊτ Μπουντλάλ, Μπάουφ, Σαϊμπάρι, Ταργκαλίνε, Λόουζα, Ελ Μουραμπέτ, Σαλαχεντίν, Σαντάν, Γκεσιμέ, Τσιμπί, Μπουφάλ, Μπουνίντα, Ζαμπίρι, Μαμά, Μπενζντιντά, Μπγκραουί, Μπουαντί, Μπενταγιέμπ, Αμαϊμουνί-Ετσγκουγιάμπ, Ελ-Φαουζί, Μπουφτίνι, Μπελαμάρι, Ελ Κααμπί, Ελ Καρουανί.