Ειρωνεία Γιασικεβίτσιους για το ΣΕΦ: Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει κέφια μετά το τέλος του αγώνα.

Κατά τις δηλώσεις του, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ρωτήθηκε με την επίδοση της ομάδας του πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων στην τρίτη περίοδο.

Συγκεκριμένα του ζητήθηκε να σχολιάσει τα τρίποντα του Μπόλντγουιν που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου, με τον Γιασικεβίτσιους να απαντάει: “Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή“.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τον πρώτο γύρο δεν έχει διεξαχθεί ακόμα, καθώς είχε αναβληθεί λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε το γήπεδο του Ολυμπιακού με τη βροχή.