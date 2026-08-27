Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

«Έκλεισε στον Ολυμπιακό ο Μάρκους Πέντερσεν και πετάει το βράδυ από το Τορίνο» γράφουν στη Ιταλία

Τελειωμένη εμφανίζεται η μετεγγραφή του Νορβηγού μπακ στον Ολυμπιακό
Icon Sportswire via AP Images
Icon Sportswire via AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από την Τορίνο εμφανίζεται να είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με αναφορές από την Ιταλία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από τον Ολυμπιακό δείχνει τελειωμένη. Οι Πειραιώτες εμφανίζονται να ήρθαν σε συμφωνία με την Τορίνο στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Νορβηγό δεξιό μπακ (6 εκατ. ευρώ + 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους) και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Μάλιστα, ο παίκτης αναμένεται να πετάξει σήμερα (27.08.2026) το βράδυ από το Τορίνο για την Αθήνα, ενώ αύριο θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του με τους Πειραιώτες.

“Συμφωνία της Τορίνο με τον Ολυμπιακό για τον Πέντερσεν. Κίνηση περίπου 8 εκατ. Για τον παίκτη συμβόλαιο 4 ετών. Θα φύγει από το Τορίνο απόψε. Αύριο εξετάσεις και υπογραφή”, αναφέρει ο Οράτσιο Ακομάντο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
112
104
102
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo