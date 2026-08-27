«Έκλεισε στον Ολυμπιακό ο Μάρκους Πέντερσεν και πετάει το βράδυ από το Τορίνο» γράφουν στη Ιταλία

Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από την Τορίνο εμφανίζεται να είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με αναφορές από την Ιταλία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από τον Ολυμπιακό δείχνει τελειωμένη. Οι Πειραιώτες εμφανίζονται να ήρθαν σε συμφωνία με την Τορίνο στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Νορβηγό δεξιό μπακ (6 εκατ. ευρώ + 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους) και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο παίκτης αναμένεται να πετάξει σήμερα (27.08.2026) το βράδυ από το Τορίνο για την Αθήνα, ενώ αύριο θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του με τους Πειραιώτες.

Torino, fatta per Pedersen all’Olympiacos. Operazione da circa 8M. Per il giocatore contratto di 4 anni. Lascerà Torino questa sera. Domani visite e firma.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 27, 2026

“Συμφωνία της Τορίνο με τον Ολυμπιακό για τον Πέντερσεν. Κίνηση περίπου 8 εκατ. Για τον παίκτη συμβόλαιο 4 ετών. Θα φύγει από το Τορίνο απόψε. Αύριο εξετάσεις και υπογραφή”, αναφέρει ο Οράτσιο Ακομάντο.