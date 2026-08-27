Super League: Με ξένους διαιτητές τα ντέρμπι του πρώτου γύρου – Εγκρίθηκαν οι Goal Line Cameras

Με ξένους διαιτητές θα συνεχίσουν να διεξάγονται τα ντέρμπι της Super League τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για την επιστροφή των Ελλήνων ρέφερι στα ματς των Big4.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συνεδρίασε την Πέμπτη (27.08.2026), χωρίς ωστόσο να προκύψει απόφαση που να αλλάζει το ισχύον καθεστώς γι τους ξένους διαιτητές στα ντέρμπι της Super League (η ΚΕΔ ήθελε ξένους διαιτητές να βρίσκονται μόνο στο VAR). Ησυγκεκριμένη πρόταση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη συναίνεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλειοψηφία του Big4 εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για μία τέτοια αλλαγή στη διάρκεια της σεζόν, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί ότι οι ξένοι διαιτητές θα παραμείνουν στα μεγάλα παιχνίδια του πρωταθλήματος για ολόκληρο τον πρώτο γύρο. Το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί ξανά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της Λίγκας για την εισαγωγή Goal Line Cameras το συντομότερο δυνατόν. Το συγκεκριμένο σύστημα θα χρησιμοποιείται και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, από την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Να αναφέρουμε ότι οι Goal Line Cameras δεν αποτελούν το γνωστό σύστημα Goal Line Technology. Πρόκειται για πρόσθετες κάμερες που τοποθετούνται στις δύο εστίες και προσφέρουν επιπλέον οπτικές γωνίες για τον έλεγχο κρίσιμων φάσεων κοντά στη γραμμή του τέρματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της 2ης αγωνιστική της Super League. Ο Πολυχρόνης θα σφυρίξει στο Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, ο Φωτιάς στο Κηφισιά – ΑΕΚ, ο Βεργέτης θα βρεθεί στο Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός και ο Τζήλος στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ.

Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο (29/8)

Βόλος-Ηρακλής (19:30)

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Χρήστος Κορνάς (Πειραιώς), Αλέξανδρος Μπαλιακάς (Κοζάνης)

4ος: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου), AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Παναιτωλικός-Καλαμάτα (21:30)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Βασίλειος Μουζακίδης (Γρεβενών), Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

4ος: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων), AVAR: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

Κυριακή 30/8

Άρης-ΟΦΗ (19:30)

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθός: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)

4ος: Βασίλειος Φίτσας (Πρέβεζης-Λευκάδος)

VAR: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου), AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (20:15)

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

4ος: Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας), AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (21:00)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

4ος: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Κηφισιά-ΑΕΚ (21:00)

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Βοηθοί: Ανδρέας Μειντανάς (Αχαΐας), Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), AVAR: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Δευτέρα 31/8 (19:30)

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Πέτρος Πατρας (Μακεδονίας)

4ος: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας), AVAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)