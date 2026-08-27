ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Το εξωπραγματικό στατιστικό του αλάνθαστου Κάιρινεν και η τρομερή κιτρινόμαυρη μεσαία γραμμή

Πολύ πιο εύκολα και επιβλητικά απ’ ότι θα περίμενε κι ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στην league Phase του Champions League.

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Η ΑΕΚ… έτρωγε σίδερα στον αγωνιστικό χώρο, με την μεσαία της γραμμή να μη δίνει “ανάσα” στους παίκτες της Λέφσκι Σόφιας. Κάιρινεν, Μαριν και Μάγερ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιβλητική εικόνα της Ένωσης, με τον πρώτο να έχει ένα απίστευτο στατιστικό.

Ο Κάαν Κάιρινεν είχε μια σχεδόν τέλεια επίδοση σε ακρίβεια μεταβιβασέων στα δύο ματς με τη Λέφσκι! Ο 27χρονος Φινλανδός μέσος της ΑΕΚ μοίρασε με ασφάλεια την μπάλα στους συμπαίκτες του στις δύο αναμετρήσεις με του Βούλγαρους συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξαιρετική κυκλοφορία της.

Είχε 52/53 πάσες, από τις οποίες οι 17/18 ήταν στο αντίπαλο μισό, ενώ ήταν και πολύ σημαντικός και στα αμυντικά του καθήκοντα, καθώς είχε 2/3 κερδισμένα τάκλιν, 4/8 κερδισμένες μονομαχίες και 4 απομακρύνσεις.

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Συνολικά και στα δύο ματς ο Κάιρινεν είχε 98 εύστοχες πάσες σε συνολικά 101 προσπάθειες, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 97% σε ακρίβεια μεταβιβάσεων!

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν και σε αυτό το ματς κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας ο κινητήριος μοχλός της ΑΕΚ, ενώ σκόραρε και από τη… βούλα. Κάλυπτε κενά στην άμυνα, έβγαινε μπροστά και ήταν πάντα μια πηγή κινδύνου, έχοντας και ένα πολύ καλό σουτ στην επανάληψη, το οποίο έβγαλε δύσκολα ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων.

Απέναντι στη Λέφσκι, είχε 53/58 πάσες, από τις οποίες οι 23/28 στο αντίπαλο μισό, καθώς και 4/7 μακρινές μπαλιές. Επιθετικά είχε 3/3 σουτ στον στόχο, από τα οποία το είνα βρήκε δίχτυα με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς, ενώ από την άλλη αμυντικά είχε 3/8 κερδισμένες μονομαχίες και 3 απομακρύνσεις.

Τέλος, ο Λόβρο Μάγερ έκανε το πρώτο του εντυπωσιακό παιχνίδι στην ΑΕΚ, δείχνοντας σημάδια του μεγάλου του ταλέντου. Η ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία της Ένωσης αγωνίστηκε στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, αλλά κινήθηκε σε όλους τους χώρους. Μάλιστα, συμπλήρωσε άψογα τους Γιόβιτς και Βάργκα, συγκλίνοντας προς τα μέσα. Παράλληλα, είχε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Ρότα, βοηθώντας τον μπακ της Ένωσης να βγαίνει μπροστά με μεγαλύτερη ηρεμία.

Ο Μάγερ είχε 39/42 πάσες, από τις οποίες 25/27 ήταν στο αντίπαλο μισό, καθώς και 3/5 μακρινές μπαλιές. Αμυντικά, έβγαλε μεγάλο πάθος, κάτι που φάνηκε και σε πανηγυρισμούς του, στις λιγοστές στιγμές πίεσης που είχε η ΑΕΚ. Ο Κροάτης είχε 3/3 κερδισμένα τάκλιν, 4/7 μονομαχίες, 3 επανακτήσεις και 1 απομάκρυνση.