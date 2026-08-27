Παναθηναϊκός: Ο Αχμέντ Τουμπά και επίσημα στη Χάβρη

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε τον μονοετή δανεισμό του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη, με τον Αλγερινό αμυντικό να φοράει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας έως και το καλοκαίρι του 2027.

Ο Αχμέντ Τουμπά δεν βρισκόταν στα πλάνα του Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον παίκτη στη γαλλική ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιό του με τους “πράσινους” έχει ισχύ έως το 2028.

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη. Ο Αλγερινός αμυντικός θα παραμείνει στη γαλλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027” αναφέρεται στη λιτή ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.