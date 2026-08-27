Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Η ώρα της «μάχης» των πρασίνων και το κανάλι που θα μεταδώσει τη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (27.08.2026) τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Το βράδυ της 20ής Αυγούστου η εξέλιξη στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ ήταν… σοκαριστική, καθώς το 2-0 -με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τεττέη- που έδινε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους “πράσινους” στη league Phase του Conference League, έγινε ένα απίστευτο 2-2 στο φινάλε, με σκόρερ τον Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’.

Η αποψινή ρεβάνς του αγώνα του Παναθηναϊκού θα κάνει “σέντρα” στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Για την εξέλιξη της αναμέτρησης στη “FINEP Arena” θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr