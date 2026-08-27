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Αθλητικά

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Η ώρα της «μάχης» των πρασίνων και το κανάλι που θα μεταδώσει τη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League

Το “τριφύλλι” ψάχνει πρόκριση στην Τσεχία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιστρέψει σπίτι του, μένοντας εκτός Ευρώπης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (27.08.2026) τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Το βράδυ της 20ής Αυγούστου η εξέλιξη στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ ήταν… σοκαριστική, καθώς το 2-0 -με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τεττέη- που έδινε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους “πράσινους” στη league Phase του Conference League, έγινε ένα απίστευτο 2-2 στο φινάλε, με σκόρερ τον Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’.

Η αποψινή ρεβάνς του αγώνα του Παναθηναϊκού θα κάνει “σέντρα” στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Για την εξέλιξη της αναμέτρησης στη “FINEP Arena” θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr

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