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Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ: Oι Κρητικοί θέλουν να τσεκάρουν το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League

Η ομάδα του Κόντη δεν θέλει να πέσει θύμα τεράστιας έκπληξης κι έτσι να συνεχίσει στη League Phase του Europa League
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ρεβάνς στα πλέι οφ του Europa League
21:00, Newsit.gr, COSMOTE Sport 2
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00, Newsit.gr, COSMOTE Sport 2), στη ρεβάνς της νίκης του με 3-0 στο Παγκρήτιο και είναι έτοιμος να γράψει μια σημαντική ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία του, παίρνοντας την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα έχει δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα στον ΟΦΗ. Ωστόσο, άπαντες στο στρατόπεδο των Κρητικών γνωρίζουν πως απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση απέναντι σε μία ΤΣΣΚΑ Σόφιας που θα τα παίξει όλα για όλα, για να φτάσει σε μια επική ανατροπή..

Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής τον ΟΦΗ με τον Ισέκα να μένει εκτός αποστολής, ωστόσο δεν αναμενόταν να ξεκινήσει βασικός. Εκτός είναι και ο Νίκος Μαρινάκης που συνεχίζει τις θεραπείες του.

Ο ΟΦΗ δείχνει έτοιμος να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους, καθώς για την πρεμιέρα της Super League επικράτησε άνετα και εύκολα του Βόλου με 2-0. Απ’ την άλλη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας επέλεξε να μην αγωνιστεί το περασμένο Σαββατοκύριακο, αναβάλλοντας την αναμέτρηση με τη Λοκομοτίβ Σόφιας, προκειμένου να προετοιμαστεί απερίσπαστη για τη ρεβάνς. Οι Βούλγαροι έχουν ήδη 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χ. Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Περέιρα, Ροντρίγκες, Ιβάνογ, Πάστορ, Σένσι, Γκμπάμιν, Εμπόνγκ, Πίττας, Γοντόι, Ίτου

ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Αϊτόρ

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακίας)

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