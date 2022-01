Είναι ένα μεγάλο “αστέρι” στο ΝΒΑ και αυτό φαίνεται με κάθε ευκαιρία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε στην 24η θέση των κορυφαίων παικτών του “μαγικού κόσμου” του μπάσκετ.

Με αφορμή την συμπλήρωση 75 ετών από την έναρξη του ΝΒΑ, η μεγάλη συνδρομητική ιστοσελίδα, “The Athletic” έδωσε τη δική της… λίστα των 75 κορυφαίων παικτών της Λίγκας και τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 24η θέση!

Μάλιστα, δημοσιογράφος της ιστοσελίδας επικοινώνησε ε τον “Greek Freak”, με τον “αστέρα” των Μιλγουόκι Μπακς να μην το πιστεύει! «Με έχουν στο 24; Είμαι το 24; Πφφφφφφφ…. Αχχχχχχ. Με πειράζετε έτσι;», ήταν η πρώτη αντίδραση του.

