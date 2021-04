Πυρ και μανία είναι οι οπαδοί της Ρόμα με τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και τις δηλώσεις που έκανε ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Europa League. Αφίσες με το πρόσωπο του Νορβηγού τεχνικού και μήνυμα κατά του τοιχοκολλήθηκαν σήμερα (27/4) στο προπονητικό κέντρο των «τζιαλορόσι».

Η ατάκα του Σόλσκιερ ότι δεν ξέρει την Ρόμα, γιατί δεν την έχει δει να παίζει, εξόργισε τους οπαδούς της ιταλικής ομάδας, οι οποίοι πήγαν στον προπονητικό κέντρο και κόλλησαν αφίσες με το πρόσωπο του Νορβηγού τεχνικού και την ατάκα «Φροντίστε να μας θυμάται». Όλα αυτά ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Europa League την Μεγάλη Πέμπτη (29/4).

Roma fans are whipping up a storm after #MUFC boss Ole Gunnar Solskjaer said he didn’t know much about them. 🤷‍♂️🤷‍♂️



These posters have appeared outside their training facility.



Quote attributed to him: “I don’t know them and I haven’t seen them play.” pic.twitter.com/pchNU5tYKr