Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του πάνω 8.000 φιλάθλους στο Final Four της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο Final Four της Αθήνας και στον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00) αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 8.000 ερυθρόλευκοι οπαδοί στο T- Center.

Η Φενερμπαχτσέ θα έχει στο πλευρό της 3.000 Τούρκους οπαδούς στο κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ οι ισπανικές ομάδες, όπως αναμενόταν, θα έχουν περιορισμένη υποστήριξη.

1.000 οπαδοί της Βαλένθια θα πάρουν θέση στο T- Center για τον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (22/05/26, 21:00), την οποία θα ακολουθήσουν στην Αθήνα μόλις 550 φίλαθλοι.

Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, χαρακτηρίζοντάς το γεγονός «υψηλής διεθνούς εμβέλειας».