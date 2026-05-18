Πέθανε o Τίτο Παστερνάκης, θρυλική μορφή του ΠΑΣ Γιάννινα – Θλίψη στην οικογένεια του «Άγιαξ της Ηπείρου»

Ο Τίτο Παστερνάκης (Jose Osvaldo Pasternak) βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια που ζούσε στην Αργεντινή.

Ο Αργεντινός πρώην ποδοσφαιριστής, που έχασε τη μάχη με τη ζωή, ήταν μία από τις εμβληματικότερες μορφές της «χρυσής εποχής» του ΠΑΣ Γιάννινα, διαπρέποντας με την ομάδα τη δεκαετία του 70′.

Γεννημένος στις 11 Αυγούστου 1947, ο Αργεντινός μέσος ήρθε στα Γιάννενα τον Ιανουάριο του 1972 και άλλαξε την ιστορία του συλλόγου. Μαζί με τους Κοντογιωργάκη, Γκλασμάνη, Λίσα, Μόντες και Αλβαρέζ, αποτέλεσαν τον πυρήνα που δημιούργησε τον μύθο του ΠΑΣ και χάρισε στην ομάδα το προσωνύμιο «Άγιαξ της Ηπείρου».

Ο Τίτο Παστερνάκης το 2022 είχε επιστρέψει στα Ιωάννινα για μία εκδήλωση των παλαιμάχων της ομάδας και είχε μιλήσει με συγκίνηση για τα χρόνια που πέρασε στην Ήπειρο, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα «ομορφότερα της ζωής του». Στην καριέρα του στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70′ αγωνίστηκε επίσης στον Άρη (1974-75) και την Καβάλα (1975-77).

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο στενός του φίλος, Εδουάρδο Κοντογιοργάκης, που γνώριζε ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Λα Πλάτα της Αργεντινής.

Η ανακοίνωση για το θάνατο του Τίτο Παστερνάκη

«Ημέρα πένθους για την οικογένεια του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ η Δευτέρα καθώς σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τίτο Παστερνάκης ή Πάστερνακ κατά το ισπανόφωνο. Ο Παστερνάκης ήταν ένας εκ των έξι Αργεντίνων που δημιούργησαν τον μύθο του «Άγιαξ της Ηπείρου» στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ μαζί με τους Γκλασμάνη, Κοντογιωργάκη, Μοντέζ, Αλβαρέζ και Λίσα με προπονητή τον Γκόμεζ Ντε Φαρία.

Στον ΠΑΣ ο Παστερνάκης ήρθε το 1972 ενώ 50 χρόνια μετά το 2022 μαζί με την οικογένειά του επισκέφθηκε και πάλι την πόλη όπου έζησε αξέχαστες στιγμές και είχε τιμηθεί στο δημαρχείο της πόλης σε εκδήλωση βράβευσης παλαιμάχων παικτών του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και είχε μιλήσει στα τοπικά μέσα για όσα τον συνέδεαν με την πόλη και την ομάδα της.

