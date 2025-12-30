Έξαλλος ο Τσάβι Πασκουάλ αποβλήθηκε από το Μπαρτσελόνα – Μονακό μετά από φάουλ στον Μάικ Τζέιμς

Η Μπαρτσελόνα έκανε κακό ματς κόντρα στη Μονακό και ο Τσάβι Πασκουάλ είχε έντονα παράπονα και από τη διαιτησία του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς για διαμαρτυρίες, μετά και από ένα φάουλ που κέρδισε ο Μάικ Τζέιμς.

Με τη Μονακό να έχει ξεφύγει με μεγάλη διαφορά στο ματς της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Τσάβι Πασκουάλ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του και δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές, γεγονός που έφερε και την αποβολή του από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Μετά από ένα φάουλ που “εκβίασε” και πήρε ο Μάικ Τζέιμς στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Ισπανός προπονητής μπήκε στο παρκέ και φώναξε στους διαιτητές, οι οποίοι και του… έδειξαν αμέσως το… δρόμο για τα αποδυτήρια.

El 3+1 de Mike James y las protestas que le costaron la expulsión a Xavi Pascualpic.twitter.com/SG6zSXOjmv — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 30, 2025

Η αποβολή του Πασκουάλ δεν άλλαξε πάντως την εικόνα των Καταλανών.