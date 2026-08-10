Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Του χρόνου θα φέρω τον Γιόκιτς, έκανα πρόταση στο Ντένβερ να εξαγοράσω τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του

Το απόγευμα της Δευτέρας (10/8/2026) κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο podcast των EURO INSIDERS.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επαφές που έχει κάνει με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς για να καταφέρει να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στο τριφύλλι.

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Στο δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο podcast των EURO INSIDERS, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και στις επαφές που έχει κάνει με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς για να κατέφερει να αποσπάσει την υπογραφή του Νίκολα Γιόκιτς.

“Δυστυχώς ο παίκτης που θα ήθελα εγώ να έχω υπογράψει μέχρι τώρα, έχει αποσυρθεί από το μπάσκετ και έγινε General Manager. Αυτός είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς. Νομίζω ότι μετά τον Σάρας (Γιασικεβίτσιους) ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο παρκέ και ο πιο πολυτάλαντος παίκτης στο παρκέ μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αυτοί οι τρεις είναι μια κατηγορία μόνοι τους.

Και ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ήδη τρεις παίκτες με τριετή συμβόλαια σε αυτή τη θέση. Πού θα παίξει; Αυτό σκεφτόμουν χθες βράδυ. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε, τον Λεσόρ, τον Φαλ, φανταστικά. Πού θα χωρέσει;

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Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε.

Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαγοράσω (σσ. buy-out) την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του”, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς: «Ο Ζέλικο είναι άνθρωπος που… Όταν είσαι μαζί του 13 χρόνια, όταν μετά από αυτό έχεις κρατήσει επαφή για άλλα 13 χρόνια, σε όλα τα “Παύλος Γιαννακόπουλος” ήταν ο πρώτος που δεχόταν πρόσκληση, ο πρώτος που απαντούσε. Από κάποιο σημείο και μετά σκεφτόμουν πως δεν χρειαζόταν καν να στείλω πρόσκληση, απλά τις ημερομηνίες και θα είναι εκεί.

Η σχέση που έχει κρατήσει με εμένα, με την μητέρα μου, με την υπόλοιπη οικογένεια… Ήταν κάτι που πάντα είχα στο μυαλό μου, ότι σε κάποιο σημείο αν είμαι υγιής και στο μπάσκετ, θα ήθελα να το δω να γίνεται. Είμαι πολύ τυχερός, ακόμα υγίης, ακόμα ζωντανός, ακόμα έχω τον Παναθηναϊκό. Και αυτή την σεζόν τι βλέπω; Βλέπω την επιστροφή του Ζέλικο, την επιστροφή του Διαμαντίδη, την επιστροφή του Μπατίστ, ο Αλβέρτης που είναι ο GOAT μου πάντα είναι εκεί. Μία ομάδα που στα χαρτιά δείχνει ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Η Μακάμπι του Γκέρσον είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον φετινό Παναθηναϊκό.

Δεν βάζω προσδοκίες. Λέω ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα τρελάνει τους οπαδούς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, χτύπα ξύλο. Φέτος είχαμε τρομερό ρόστερ. Πρέπει να είσαι τυχερός».

Για το πλάνο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Πιστεύεις ότι ο Χέις-Ντέιβις θα είναι πάουερ φόργουορντ; Πιστεύω ότι αυτό που έχει ο μάστερ Ζέλικο στο μυαλό του είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επειδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ πηγαίνει προς εκείνη την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του. Μεγάλα και γρήγορα κορμιά, γρήγορο παιχνίδι».

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Μαθαίνω από τα λάθη μου. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ αν δεν με προκαλούν. Προκλήθηκα με τη Βαλένθια. Θα έπρεπε να είμαι ήρεμος. Έχω τιμωρηθεί για τις επόμενες τρεις ζωές. Τιμωρήθηκα με τη Βαλένθια για τρία ματς επειδή ζήτησα ένα φάουλ».

Ο Παναθηναϊκός δε θα έχανε κανένα παιχνίδι για να κερδίσει μια θέση ή να βρίσκομαι εγώ σε ένα παιχνίδι, όπως αυτό με τη Βαλένθια, που είχα τιμωρηθεί.

Οι περισσότεροι παίκτες μας νόμιζαν πως μετά το 2-0 θα είναι μια εύκολη βραδιά. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς, ειδικά απέναντι στη Βαλένθια, που ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Κάποια σφυρίγματα υπήρξαν. Χάσαμε το πρώτο ματς, ήρθε η πίεση, ήταν και ο Ράντοβιτς. Δεν ήμασταν πεινασμένοι.

Αλλά δε χρειάζεται πάντα να είσαι στην καλύτερή στου μέρα για να κερδίσεις. Πρέπει να δίνεις το 100% σε κάθε ματς. Είσαι επαγγελματίας, αν είσαι όμως στο 100% και χάνεις, είμαι ΟΚ με αυτό».

Για τις μπουνιές Ναν με Τζόουνς: «Το επεισόδιο ανάμεσα στους αθλητές είναι απαράδεκτο. Ειδικά όταν δεν είναι στην ένταση του αγώνα, αλλά στα αποδυτήρια. Αυτό το κάνει τραγικό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έγινε κάτι στο παρκέ, να έχεις υψηλούς παλμούς, αλλά όλοι μας είμαστε παραδείγματα προς τους ανθρώπους. Πρέπει να μένουμε ήρεμοι. Το λέω για να το ακούσω και εγώ. Δεν συμφώνησα με αυτό που έγινε.

Για τις τιμωρίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Επειδή είναι απαράδεκτο. Φυσικά, συγκρίνοντάς το με το να πληρώνεις 300.000 επειδή μπήκες σε ένα γήπεδο, που έπρεπε να πληρώσω στις ημέρες του Τζόρντι, δεν είναι τίποτα. Πλήρωσα συνολικά 2,2 εκατομμύρια επειδή πήγα στο γήπεδο, για Instagram stories. Για το γιατί πρέπει να ρωτήσεις εκείνον. Αλλά έχει ήδη φύγει».

Για το λάβαρο του Μποντιρόγκα: «Όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν (Μποντιρόγκα) έχει υπάρξει θλύρος του Παναθηναϊκού. Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω από όλα, ο Ντέγιαν είναι φίλος μου. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει από το μπάσκετ, αλλά ένα πρόσωπο που παραμένει στο μπάσκετ και κατέχει μια συγκεκριμένη θέση. Κι όταν παραμένει στη σκηνή πρέπει και να σε χειροκροτούν και να σε κρίνουν. Οπότε δεν ήμουν ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, αλλά η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και αυτό θα διορωθεί. Το μπάνερ θα επιστρέψει πολύ σύντομα.

Ξέρετε κανέναν που να μην κάνει λάθη; Εγώ ξέρω μόνο δύο άτομα στην Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε στο μότο μου. Από τη στιγμή που θα σε κάνω -με το καλό ή το κακό- να αναγνωρίσεις τα λάθη σου, είτε σου αρέσει, είτε όχι, πρέπει να καταλαβαίνω κι εγώ τα δικά μου λάθη και να τα αποδεχθώ. Υπάρχουν τομείς στην ζωή μου που συγχωρώ κι άλλοι που δεν θα συγχωρέσω ούτε στην επόμενη ζωή μου».

Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη: «Είναι απόφαση του προπονητή. Δεν θα είναι μέλος της διοίκησης. Θα είναι μέρος όλης της οικογένειας που είναι στο παρκέ. Δεν νομίζω ότι θα είναι στον πάγκο.

Είναι στο κλαμπ τόσα χρόνια. Συνήθως συναντιόμαστε στις διακοπές στο καλοκαίρι. Πάντα γευματίζουμε μαζί. Παίζουμε ρακέτες. Φυσικά φοβάται να παίξει μπάσκετ μαζί μου γιατί… ξέρει ότι θα χάσει.

Ο Δημήτρης είναι εσωστρεφής. Μπορείτε να τον πείσετε να σας μιλήσει. Πείσατε εμένα και μιλάω μία φορά κάθε 175 χρόνια».

Για την δήλωση του Χέις-Ντέιβις μετά τους τελικούς, ότι ενήλικες χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι: «Δεν θέλω να πω τίποτα για την δήλωσή του. Έχουμε ελευθερία του λόγου. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι επαγγελματίες πρέπει να είναι επαγγελματίες. Νομίζω πως ο Νάιτζελ είναι από τους πιο σοβαρούς παίκτες που υπάρχουν. Είναι τρομερός επαγγελματίας. Πάει στο γήπεδο πρώτος, φεύγει τελευταίος. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον Νάιτζελ. Είναι τρομερός τύπος, τρομερός άνθρωπος, τρομερός επαγγελματίας. Είμαι βέβαιος ότι φέτος θα δούμε πολλά πράγματα από τον Νάιτζελ».

Για το ποιος παίκτης ενσωματώνει καλύτερα τις περισσότερες αξίες του Παναθηναϊκού: «Ο Κώστας Σλούκας είναι ένας πραγματικός αρχηγός, επαγγελματίας, ηγέτης. Αυτός ο Παναθηναϊκός των τελευταίων ετών είναι ευλογημένος να έχει έναν παίκτη και άνθρωπο όπως τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Το μυαλό του δουλεύει σε άλλο επίπεδο, έχει υψηλό IQ. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα γελάει, πάντα είναι χαρούμενος και βλέπει τη θετική πλευρά της ζωής. Πάντα βοηθάει τον διπλανό του, είναι απίθανος. Είναι πολύ έξυπνος με πολύ καλή καρδιά και τα μπασκετικά προσόντα του επιπέδου του. Δεν υπάρχει χώρος για εγωισμό στο μπάσκετ».

Για το φορμάτ του Final-Four: «Ποτέ δεν το σκέφτηκα πολύ. Είναι λογικό. Πέρσι στον ημιτελικό απέναντι στην Φενερμπαχτσέ όλα πήγαν λάθος και δεν ήμασταν στον τελικό λόγω ενός ματς. Αλλά από την άλλη, δεν μας αρέσουν οι εκπλήξεις; Έχοντας την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, θα έπρεπε να είναι σειρά επτά παιχνιδιών. Αλλά ως οπαδός, είναι ωραίο να βλέπεις κάποια έκπληξη».

Για το τι πιστεύει ότι θα του έλεγε τώρα ο πατέρας του, Παύλος: «Ελπίζω να είναι περήφανος. Η εταιρεία όταν έφυγε τριπλασιάστηκε σε μερικά χρόνια. Όλοι ξέρουμε τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού.

Αλλά θα προτιμούσα να είναι περήφανος για εμένα ως πατέρας, που τα δύο μου παιδιά είναι πολύ πολύ πολύ περήφανα για τον πατέρα τους και όταν τα βλέπω να λένε “σε αγαπάω”, το εννοούν από τα βάθη της καρδιάς τους. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι».

Για την ταχύτητα και τα αμάξια: «Η ταχύτητα είναι επικίνδυνη, οι στροφές στο Μόντε Κάρλο είναι επίσης επικίνδυνες, ευτυχώς δεν ζω εκεί. Δύο από τα τρακαρίσματα που είχαμε ήταν ανάμεσα στο Μεντόν και το Μόντε Κάρλο. Είμαι φουλ ερωτευμένος, έχω νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, οδηγώ, φιλάω αυτή που έχω δίπλα μου και τελικά βρέθηκα εκτός δρόμου».

Γιατί πρέπει να ακολουθήσω τη λάθος απόφαση αρχικά. Προσπαθείς να ελιχθείς, είμαι ένα άτομο που εύκολα μπορεί να ελιχθεί. Προσπαθώ να ακούω πολλές γνώμες γιατί δεν ξέρω τα πάντα. Είμαι άνθρωπος που πείθεται εύκολα».

Για το πόσο αληθινό είναι το πρόσωπο που δείχνει στο Instagram: «Νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν παίζουμε στο Big Brother. Αυτοσαρκάζομαι πολλές φορές, δεν έχω πρόβλημα, δεν ντρέπομαι για τίποτα. Σου αρέσω, ωραία. Δεν σου αρέσω, κάνε με μπλοκ. Μου λένε ‘πώς είναι δυνατόν να ακούς μουσική ενώ χάσαμε;’. Η ζωή συνεχίζεται, θα ακούω μουσική αν χάσουμε, θα ακούσω κι αν κερδίσουμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα για κάτι που διάβασα σήμερα, για τους ανθρώπους που σε δείχνουν με το δάχτυλο και δεν σκέφτονται καν αν κάνουν το ίδιο πριν κρίνουν κάποιον άλλο».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει: «Είναι για ενήλικες αυτό το podcast; Πάντα υπάρχει κάποιος που έχει μεγαλύτερο π@@ς από εσένα, οπότε πρόσεχε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και σε εμένα, όχι ένα μήνυμα προς όλους τους άλλους».

Για τις δωρεές που κάνει: «Υπάρχει ένα ίδρυμα που άνοιξα στην μνήμη του πατέρα μου. Όπως σας είπα ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε τους πάντες. Οπότε το κάνω κατά βάση για να θυμούνται το όνομά του και όχι καν για τον γιο μου. Δεν είναι κάτι για να το δείχνω. Είναι γνωστά στο κοινό όλα όσα κάνει αυτό το ίδρυμα, αλλά δεν το κάνω αυτό για να στείλω ένα μήνυμα σε κάποιον. Το κάνω μόνο και μόνο για το όνομα του πατέρα μου».

Για το τι θα έλεγε ο ίδιος στον πατέρα του: «Πάω στο νεκροταφείο σχεδόν κάθε Παρσκευή και συζητάμε. Όπως κάθε πατέρας, είχε δίκιο σε τόσα πράγματα, αλλά θα έπρεπε να καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσα να το αντιληφθώ σε εκείνη την ηλικία (σσ. που μου τα έλεγε). Τώρα τον καταλαβαίνω. Κι αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσω στον γιο μου».