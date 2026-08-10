Αθλητικά

ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα εντός έδρας φανέλα της Ένωσης

Η Ένωση διατηρεί στην πρώτη της εμφάνιση το κιτρινόμαυρο με ρίγες σχέδιο
ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα εντός έδρας φανέλα της Ένωσης
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Η ΑΕΚ παρουσίασε την εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27.

Λίγες μέρες πριν την από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της, η ΑΕΚ αποκάλυψε τη νέα φανέλα της, με την Ένωση να διατηρεί στην πρώτη της εμφάνιση το κιτρινόμαυρο με ρίγες σχέδιο, προχωρώντας σε μικρές αλλαγές σε σχέση με την περσινή φανέλα.

Συγκεκριμένα, η σημαντικότερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στις ρίγες. Αυτές είναι πλέον πιο φαρδιές και λιγότερες σε αριθμό, δίνοντας διαφορετική εικόνα στη φανέλα.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν τέσσερις μαύρες και τρεις κίτρινες ρίγες, σε αντίθεση με την περσινή εμφάνιση που είχε πέντε μαύρες και τέσσερις κίτρινες.

Οι ώμοι παραμένουν μαύροι, ωστόσο το σχέδιο συνεχίζεται και δένει με τα μανίκια.

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Αθλητικά
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