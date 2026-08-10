Γιαννακόπουλος για το λάβαρο του Μποντιρόγκα: “Η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και θα διορθωθεί”

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η απόφασή του να κατεβάσει από τον ουρανό του Telekom Center Athens το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία σε αρκετούς αγώνες της Euroleague την περασμένη σεζόν, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκνευρίζεται με τον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, παίρνοντας την απόφαση να κατεβάσει το λάβαρό του από το Telekom Center Athens.

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Στη συνέντευξή του στους Euroinsiders, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η απόφαση του και ότι το μπάνερ θα επιστρέψει σύντομα.

“Γιατί όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν (Μποντιρόγκα) έχει υπάρξει θρύλος του Παναθηναϊκού. Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω από όλα, ο Ντέγιαν είναι φίλος μου. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει από το μπάσκετ, αλλά ένα πρόσωπο που παραμένει στο μπάσκετ και κατέχει μια συγκεκριμένη θέση. Κι όταν παραμένει στη σκηνή πρέπει και να σε χειροκροτούν και να σε κρίνουν. Οπότε δεν ήμουν ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, αλλά η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και αυτό θα διορθωθεί. Το μπάνερ θα επιστρέψει πολύ σύντομα.

Ξέρετε κανέναν που να μην κάνει λάθη; Εγώ ξέρω μόνο δύο άτομα στην Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε στο μότο μου. Από τη στιγμή που θα σε κάνω -με το καλό ή το κακό- να αναγνωρίσεις τα λάθη σου, είτε σου αρέσει, είτε όχι, πρέπει να καταλαβαίνω κι εγώ τα δικά μου λάθη και να τα αποδεχθώ. Υπάρχουν τομείς στην ζωή μου που συγχωρώ κι άλλοι που δεν θα συγχωρέσω ούτε στην επόμενη ζωή μου”, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.