Ελλάδα – Γαλλία 77-92 τελικό: Ήττα για τη γαλανόλευκη στο τελευταίο τεστ

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ηττήθηκε από τη Γαλλία με 92-77 στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025.
Ήττα για την Εθνική Ελλάδας στο τελευταίο φιλικό πριν το Eurobasket 2025
77-92 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
77-90 με τρίποντο του Κατσίβελη
74-90 από τον Οκόμπο
74-88 με κάρφωμα του Καμπαρό
74-86 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
71-86 με 2/2 βολές του Κουλιμπαλί
71-84 με καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο
68-84 από τον Οκόμπο
68-82 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
66-82 με 2/2 βολές του Μαλεντόν
66-80 με τρίποντο του Κορντινιέ
66-77 με κάρφωμα του Τολιόπουλου
63-77 με κάρφωμα του Ρισασέ
63-75 με 2/2 βολές του Σλούκα
61-75 με κάρφωμα του Σαρ
61-73 από τον Σαρ
Επιμέρους σκορ 12-28 υπέρ των Γάλλων στο ΟΑΚΑ
61-71 με τρίποντο του Παπανικολάου
58-71 με τρίποντο του Ρισασέ!
58-68 με κάρφωμα του Σαρ
58-66 με 1/2 βολές του Σλούκα
57-66 με τρίποντο του Καμπαρό
57-63 από τον Σαρ
57-61 με 3/3 βολές από τον Ρισασέ
57-58 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
56-58 με 2/2 βολές του Οκόμπο
56-56 με τρομερό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό
54-56 με καλάθι του Γιαμπουσέλε
54-54 μειώνει ο Ντόρσεϊ
52-54 με 3/3 βολές του Μαλεντόν
52-51 με 1/2 βολές του Γιαμπουσέλε
52-50 με τρίποντο του Τολιόπουλου
49-50 από τον Τζαϊτέ
49-48 με τρίποντο του Κουλιμπαλί
49-45 από τον Κουλιμπαλί
49-43 με τρίποντο του Κουλιμπαλί
49-40 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
46-40 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Ρισασέ
46-38 από τον Ρισασέ
46-36 με 2/2 βολές του Σλούκα
43-36 με τρίποντο του Κατσιβέλη
41-36 με 2/2 βολές του Γιαμπουσέλε
41-34 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
39-34 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στήθηκε ξανά στη γραμμή των βολών
38-34 μπροστά η γαλανόλευκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει πιάσει δουλειά
35-34 από τον Ρισασέ
35-32 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
33-32 με τρίποντο του Μαλεντόν
33-29 από τον Κατσίβελη
31-29 με 1/2 βολές του Σλούκα
30-29 από τον Τζαϊτέ
30-27 με 2/2 βολές του Καμπαρό
30-25 με καλάθι και φάουλ του Μαλεντόν
30-22 από τον Ντόρσεϊ
28-22 από τον Κορντινιέ
28-20 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο που επέστρεψε στο παρκέ
26-20 απαντάει με τρίποντο ο Μαλεντόν
26-17 με νέα τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου
23-17 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
20-17 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
20-15 μειώνει ο Οκόμπο
20-13 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου
19-13 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο
18-13 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμνπο
16-13 μειώνει ο Σαρ για τη Γαλλία
Στο παρκέ Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο
16-11 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
Καλάθι και φάουλ από τον Κώστα Σλούκα! 13-11 μπροστά η γαλανόλευκη
10-11 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σερί καλών αμυνών από τη γαλανόλευκη, μετά τα τρία σερί τρίποντα του Γιαμπουσέλε
8-11 μειώνει ο Παπανικολάου
6-11 απαντάει ο Μαλεντόν
6-9 απαντάει με τρίποντο ο Σλούκας
3-9 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε
3-6 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε
3-3 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
2-3 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε
2-0 με καλάθι του Μήτογλου
Αυτή είναι η πιο ποιοτική πεντάδα μας, με τον Βασίλη Σπανούλη να ρίχνει από το ξεκίνημα όλα τα βαριά όπλα του
Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων
Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
Εκτός είναι ο τραυματίας Στραζέλ
Οι φίλοι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ γέμισαν το ΟΑΚΑ για να δουν από κοντά και τον Έλληνα σούπερ σταρ
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοίνωσει την τελική δωδεκάδα. Η μία θέση "παίζεται" ανάμεσα στους νεαρούς ψηλούς Σαμοντούροφ και Ζούγρη
Πρόκειται για τους Γ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Κ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Παπανικολάου, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Ζούγρη
Πρόκειται για το τελευταίο τεστ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη πριν την πρεμιέρα του Eurobasket 2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ
