Ελλάδα – Γαλλία 77-92 τελικό: Ήττα για τη γαλανόλευκη στο τελευταίο τεστ

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδωσε το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της πριν αναχωρήσει για την Κύπρο
KLODIAN LATO
Φιλικός αγώνας
ΟΑΚΑ
77 - 92
Τελικό
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ηττήθηκε από τη Γαλλία με 92-77  στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025

22:04 | 24.08.2025
22:03 | 24.08.2025

Ήττα για την Εθνική Ελλάδας στο τελευταίο φιλικό πριν το Eurobasket 2025

22:03 | 24.08.2025
Τέλος αγώνα! Ελλάδα - Γαλλία 77-92
22:02 | 24.08.2025

77-92 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

22:01 | 24.08.2025

77-90 με τρίποντο του Κατσίβελη

22:00 | 24.08.2025

74-90 από τον Οκόμπο

21:59 | 24.08.2025

74-88 με κάρφωμα του Καμπαρό

21:59 | 24.08.2025

74-86 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:57 | 24.08.2025
Tρία λεπτά ακόμα
21:56 | 24.08.2025

71-86 με 2/2 βολές του Κουλιμπαλί

21:55 | 24.08.2025

71-84 με καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:54 | 24.08.2025

68-84 από τον Οκόμπο

21:50 | 24.08.2025

68-82 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:48 | 24.08.2025

66-82 με 2/2 βολές του Μαλεντόν

21:48 | 24.08.2025

66-80 με τρίποντο του Κορντινιέ

21:46 | 24.08.2025

66-77 με κάρφωμα του Τολιόπουλου

21:44 | 24.08.2025

63-77 με κάρφωμα του Ρισασέ

21:44 | 24.08.2025

63-75 με 2/2 βολές του Σλούκα

21:43 | 24.08.2025

61-75 με κάρφωμα του Σαρ

21:42 | 24.08.2025

61-73 από τον Σαρ

21:42 | 24.08.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:40 | 24.08.2025

Επιμέρους σκορ 12-28 υπέρ των Γάλλων στο ΟΑΚΑ

21:39 | 24.08.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Γαλλία 61-71
21:37 | 24.08.2025

61-71 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:37 | 24.08.2025
30' Για πρώτη φορά μπροστά με διψήφια διαφορά οι Γάλλοι

58-71 με τρίποντο του Ρισασέ!

21:35 | 24.08.2025

58-68 με κάρφωμα του Σαρ

21:34 | 24.08.2025

58-66 με 1/2 βολές του Σλούκα

21:30 | 24.08.2025

57-66 με τρίποντο του Καμπαρό

21:29 | 24.08.2025
Για πρώτη φορά στο +6 η Γαλλία

57-63 από τον Σαρ

21:28 | 24.08.2025

57-61 με 3/3 βολές από τον Ρισασέ

21:24 | 24.08.2025

57-58 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο

21:22 | 24.08.2025

56-58 με 2/2 βολές του Οκόμπο

21:21 | 24.08.2025
Πέντε λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
21:20 | 24.08.2025

56-56 με τρομερό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό

21:19 | 24.08.2025

54-56 με καλάθι του Γιαμπουσέλε

21:18 | 24.08.2025

54-54 μειώνει ο Ντόρσεϊ

21:16 | 24.08.2025

52-54 με 3/3 βολές του Μαλεντόν

21:15 | 24.08.2025

52-51 με 1/2 βολές του Γιαμπουσέλε

21:14 | 24.08.2025

52-50 με τρίποντο του Τολιόπουλου

21:13 | 24.08.2025
6-0 σερί και προβάδισμα για τη Γαλλία

49-50 από τον Τζαϊτέ

21:12 | 24.08.2025

49-48 με τρίποντο του Κουλιμπαλί

21:12 | 24.08.2025

49-45 από τον Κουλιμπαλί

21:12 | 24.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό
20:57 | 24.08.2025

Επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά

20:57 | 24.08.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ελλάδα - Γαλλία 49-43
20:56 | 24.08.2025

49-43 με τρίποντο του Κουλιμπαλί

20:54 | 24.08.2025

49-40 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:52 | 24.08.2025

46-40 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Ρισασέ

20:52 | 24.08.2025

46-38 από τον Ρισασέ

20:50 | 24.08.2025

46-36 με 2/2 βολές του Σλούκα

20:50 | 24.08.2025

43-36 με τρίποντο του Κατσιβέλη

20:49 | 24.08.2025

41-36 με 2/2 βολές του Γιαμπουσέλε

20:47 | 24.08.2025

41-34 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:46 | 24.08.2025

39-34 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:45 | 24.08.2025
Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου μέρους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στήθηκε ξανά στη γραμμή των βολών

20:42 | 24.08.2025

38-34 μπροστά η γαλανόλευκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει πιάσει δουλειά

20:42 | 24.08.2025

35-34 από τον Ρισασέ

20:41 | 24.08.2025

35-32 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:40 | 24.08.2025

33-32 με τρίποντο του Μαλεντόν

20:40 | 24.08.2025

33-29 από τον Κατσίβελη

20:40 | 24.08.2025

31-29 με 1/2 βολές του Σλούκα

20:37 | 24.08.2025
Πέντε λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
20:36 | 24.08.2025

30-29 από τον Τζαϊτέ

20:34 | 24.08.2025

30-27 με 2/2 βολές του Καμπαρό

20:33 | 24.08.2025

30-25 με καλάθι και φάουλ του Μαλεντόν

20:33 | 24.08.2025

30-22 από τον Ντόρσεϊ

20:32 | 24.08.2025

28-22 από τον Κορντινιέ

20:30 | 24.08.2025

28-20 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο που επέστρεψε στο παρκέ

20:28 | 24.08.2025

26-20 απαντάει με τρίποντο ο Μαλεντόν

20:28 | 24.08.2025

26-17 με νέα τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου

20:28 | 24.08.2025

23-17 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

20:27 | 24.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:25 | 24.08.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Ελλάδα - Γαλλία 20-17
20:24 | 24.08.2025

20-17 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

20:23 | 24.08.2025

20-15 μειώνει ο Οκόμπο

20:21 | 24.08.2025

20-13 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου

20:18 | 24.08.2025

19-13 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο

20:17 | 24.08.2025

18-13 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμνπο

20:15 | 24.08.2025

16-13 μειώνει ο Σαρ για τη Γαλλία

20:15 | 24.08.2025

Στο παρκέ Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο

20:11 | 24.08.2025

16-11 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:09 | 24.08.2025
Προβάδισμα για την Ελλάδα

Καλάθι και φάουλ από τον Κώστα Σλούκα! 13-11 μπροστά η γαλανόλευκη

20:09 | 24.08.2025

10-11 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:07 | 24.08.2025

Σερί καλών αμυνών από τη γαλανόλευκη, μετά τα τρία σερί τρίποντα του Γιαμπουσέλε

20:07 | 24.08.2025

8-11 μειώνει ο Παπανικολάου

20:06 | 24.08.2025

6-11 απαντάει ο Μαλεντόν

20:05 | 24.08.2025

6-9 απαντάει με τρίποντο ο Σλούκας

20:05 | 24.08.2025

3-9 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε

20:04 | 24.08.2025

3-6 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε

20:03 | 24.08.2025

3-3 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:03 | 24.08.2025

2-3 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε

20:02 | 24.08.2025

2-0 με καλάθι του Μήτογλου

20:00 | 24.08.2025

Αυτή είναι η πιο ποιοτική πεντάδα μας, με τον Βασίλη Σπανούλη να ρίχνει από το ξεκίνημα όλα τα βαριά όπλα του

19:56 | 24.08.2025
Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ

19:51 | 24.08.2025

Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων

19:50 | 24.08.2025

Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Εκτός είναι ο τραυματίας Στραζέλ

19:49 | 24.08.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί κανονικά σήμερα!

Οι φίλοι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ γέμισαν το ΟΑΚΑ για να δουν από κοντά και τον Έλληνα σούπερ σταρ

19:48 | 24.08.2025

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοίνωσει την τελική δωδεκάδα. Η μία θέση "παίζεται" ανάμεσα στους νεαρούς ψηλούς Σαμοντούροφ και Ζούγρη

19:47 | 24.08.2025
Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες

Πρόκειται για τους Γ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Κ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Παπανικολάου, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Ζούγρη

19:47 | 24.08.2025
Ο αγώνας είναι φιλικός

Πρόκειται για το τελευταίο τεστ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη πριν την πρεμιέρα του Eurobasket 2025

19:46 | 24.08.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ

