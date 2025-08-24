Αθλητικά

Ελλάδα – Γαλλία live η πρόβα τζενεράλε της γαλανόλευκης για το Eurobasket 2025

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δίνει το τελευταίο τεστ πριν αναχωρήσει για την Κύπρο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φιλικός αγώνας
ΟΑΚΑ
20 - 17
1η περίοδος
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα από το NewsIt.gr.

20:37 | 24.08.2025
Πέντε λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
20:36 | 24.08.2025

30-29 από τον Τζαϊτέ

20:34 | 24.08.2025

30-27 με 2/2 βολές του Καμπαρό

20:33 | 24.08.2025

30-25 με καλάθι και φάουλ του Μαλεντόν

20:33 | 24.08.2025

30-22 από τον Ντόρσεϊ

20:32 | 24.08.2025

28-22 από τον Κορντινιέ

20:30 | 24.08.2025

28-20 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο που επέστρεψε στο παρκέ

20:28 | 24.08.2025

26-20 απαντάει με τρίποντο ο Μαλεντόν

20:28 | 24.08.2025

26-17 με νέα τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου

20:28 | 24.08.2025

23-17 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

20:27 | 24.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:25 | 24.08.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Ελλάδα - Γαλλία 20-17
20:24 | 24.08.2025

20-17 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

20:23 | 24.08.2025

20-15 μειώνει ο Οκόμπο

20:21 | 24.08.2025

20-13 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου

20:18 | 24.08.2025

19-13 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο

20:17 | 24.08.2025

18-13 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμνπο

20:15 | 24.08.2025

16-13 μειώνει ο Σαρ για τη Γαλλία

20:15 | 24.08.2025

Στο παρκέ Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο

20:11 | 24.08.2025

16-11 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:09 | 24.08.2025
Προβάδισμα για την Ελλάδα

Καλάθι και φάουλ από τον Κώστα Σλούκα! 13-11 μπροστά η γαλανόλευκη

20:09 | 24.08.2025

10-11 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:07 | 24.08.2025

Σερί καλών αμυνών από τη γαλανόλευκη, μετά τα τρία σερί τρίποντα του Γιαμπουσέλε

20:07 | 24.08.2025

8-11 μειώνει ο Παπανικολάου

20:06 | 24.08.2025

6-11 απαντάει ο Μαλεντόν

20:05 | 24.08.2025

6-9 απαντάει με τρίποντο ο Σλούκας

20:05 | 24.08.2025

3-9 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε

20:04 | 24.08.2025

3-6 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε

20:03 | 24.08.2025

3-3 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:03 | 24.08.2025

2-3 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε

20:02 | 24.08.2025

2-0 με καλάθι του Μήτογλου

20:00 | 24.08.2025

Αυτή είναι η πιο ποιοτική πεντάδα μας, με τον Βασίλη Σπανούλη να ρίχνει από το ξεκίνημα όλα τα βαριά όπλα του

19:56 | 24.08.2025
Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ

19:51 | 24.08.2025

Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων

19:50 | 24.08.2025

Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Εκτός είναι ο τραυματίας Στραζέλ

19:49 | 24.08.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί κανονικά σήμερα!

Οι φίλοι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ γέμισαν το ΟΑΚΑ για να δουν από κοντά και τον Έλληνα σούπερ σταρ

19:48 | 24.08.2025

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοίνωσει την τελική δωδεκάδα. Η μία θέση "παίζεται" ανάμεσα στους νεαρούς ψηλούς Σαμοντούροφ και Ζούγρη

19:47 | 24.08.2025
Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες

Πρόκειται για τους Γ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Κ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Παπανικολάου, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Ζούγρη

19:47 | 24.08.2025
Ο αγώνας είναι φιλικός

Πρόκειται για το τελευταίο τεστ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη πριν την πρεμιέρα του Eurobasket 2025

19:46 | 24.08.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ

