Ελλάδα – Γαλλία live η πρόβα τζενεράλε της γαλανόλευκης για το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα από το NewsIt.gr.
30-29 από τον Τζαϊτέ
30-27 με 2/2 βολές του Καμπαρό
30-25 με καλάθι και φάουλ του Μαλεντόν
30-22 από τον Ντόρσεϊ
28-22 από τον Κορντινιέ
28-20 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο που επέστρεψε στο παρκέ
26-20 απαντάει με τρίποντο ο Μαλεντόν
26-17 με νέα τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου
23-17 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
20-17 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
20-15 μειώνει ο Οκόμπο
20-13 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου
19-13 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο
18-13 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμνπο
16-13 μειώνει ο Σαρ για τη Γαλλία
Στο παρκέ Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο
16-11 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
Καλάθι και φάουλ από τον Κώστα Σλούκα! 13-11 μπροστά η γαλανόλευκη
10-11 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σερί καλών αμυνών από τη γαλανόλευκη, μετά τα τρία σερί τρίποντα του Γιαμπουσέλε
8-11 μειώνει ο Παπανικολάου
6-11 απαντάει ο Μαλεντόν
6-9 απαντάει με τρίποντο ο Σλούκας
3-9 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε
3-6 με νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε
3-3 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
2-3 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε
2-0 με καλάθι του Μήτογλου
Αυτή είναι η πιο ποιοτική πεντάδα μας, με τον Βασίλη Σπανούλη να ρίχνει από το ξεκίνημα όλα τα βαριά όπλα του
Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων
Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
Εκτός είναι ο τραυματίας Στραζέλ
Οι φίλοι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ γέμισαν το ΟΑΚΑ για να δουν από κοντά και τον Έλληνα σούπερ σταρ
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοίνωσει την τελική δωδεκάδα. Η μία θέση "παίζεται" ανάμεσα στους νεαρούς ψηλούς Σαμοντούροφ και Ζούγρη
Πρόκειται για τους Γ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Κ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Παπανικολάου, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Ζούγρη
Πρόκειται για το τελευταίο τεστ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη πριν την πρεμιέρα του Eurobasket 2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ