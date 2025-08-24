Ελλάδα – Γαλλία live η πρόβα τζενεράλε της γαλανόλευκης για το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα από το NewsIt.gr.