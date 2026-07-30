Αθλητικά

Ελλάδα – Ισπανία 66-69: Η Εθνική Εφήβων γνώρισε οδυνηρή ανατροπή από το +29 και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του παγκοσμίου Κυπέλλου

Έσβησε το όνειρο της τετράδας για τους παίκτες του Βασίλη Σκροπολίθα
Ελλάδα - Ισπανία
Μονομαχία στο ματς της Εθνικής Εφήβων με την Ισπανία/ FIBA
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Η Εθνική Εφήβων μπορεί να είχε το προβάδισμα σε όλο τον αγώνα, όμως γνώρισε μία βαριά ανατροπή από την Ισπανία και έμεινε εκτός ημιτελικών από το παγκόσμιο Κύπελλο U18.

Η Ελλάδα ξεκίνησε το ματς με απίθανο ρυθμό και κατάφερε να πάρει προβάδισμα 16 πόντων (19-13) στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ συνέχισε με το πόδι στο γκάζι που αφού έφτασε να προηγείται της Ισπανίας μέχρι και με 29 πόντους (48-19) λίγο πριν το ημίχρονο.

Από εκεί και έπειτα θα έπρεπε οι Έλληνες Έφηβοι να διαχειριστούν το υπέρ τους προβάδισμα κόντρα στους πάντα επικίνδυνους Ισπανούς. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, καθώς η διαφορά στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου ήταν ήδη σε μονοψήφια επίπεδα (59-50) και φαινόταν ότι η ανατροπή πλησιάζει.

Το μπλακ άουτ συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του αγώνα και η Ισπανία κατάφερε να κάνει μία απίθανη ανατροπή από το -29 για να πάρει μία τρομερή πρόκριση στην τελική τετράδα του θεσμού.

Πλέον, η Ελλάδα θα παλέψει για να κατακτήσει την πέμπτη θέση της διοργάνωσης, που δίνει εισιτήριο για το παγκόσμιο Κύπελλο U19, που θα διεξαχθεί το 2027. Το Ισραήλ που ηττήθηκε από τη Σλοβενία θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-13, 48-26, 59-43, 66-69.

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