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Αθλητικά

Ο Κινγκς Κάνγκουα στην Αθήνα, θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Πάκσι

Απόψε το βράδυ, το νέο μετεγγραφικό απόκτημα των “πρασίνων” θα περάσει τις πρώτες του στιγμές ως παίκτης της ομάδας
Ο Κίνγκς Κάνγκουα
Ο Κίνγκς Κάνγκουα με τη φανέλα της εθνικής Ζάμπιας / EPA/Jalal Morchidi
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Ο Κινγκς Κάνγκουα οδήγησε την Χάποελ Μπερ Σεβά στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League -μετά το 2-0 της ομάδας επί της Βίκινγκουρ- και μια ημέρα μετά πήρε το δρόμο για τον… Παναθηναϊκό.

Ο Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης (30.07.2026) στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετεγγραφής του στον Παναθηναϊκό και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.

Mάλιστα, το βράδυ αναμένεται να δώσει το “παρών” στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των νέων του συμπαικτών στην ρεβάνς με την Πάκσι, στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Κάνγκουα θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή (31.07.2026) θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους “πράσινους” για τα επόμενα 4 χρόνια, με τον ίδιο να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη από την League Phase και μετά.

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